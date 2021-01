Corona - Rückgang an Infizierten in Tirol

Stabile Lage in Spitälern - Drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus

In Tirol waren mit Stand Samstagmittag 1.770 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um 35 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 169 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 201 weitere Menschen vom Virus genesen. Unterdessen starben drei weitere Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Die Lage in den Tiroler Spitälern blieb stabil: 147 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt - um einer mehr als am Freitag. 30 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung (plus zwei).

Die meisten Infizierten verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 335. Dahinter folgten der Bezirk Kufstein mit 267 und der Bezirk Kitzbühel mit 236 Corona-Fällen. In der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck waren nur mehr 162 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Bundesland wurden bisher 471.581 Tests durchgeführt.