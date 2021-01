Corona - Rückgang an Infizierten und Patienten in Vorarlberg

Noch 1.145 Menschen infiziert

In Vorarlberg entspannt sich die Corona-Lage weiter: Mit Stand Sonntagvormittag waren 1.145 Menschen mit dem Virus infiziert - um 36 weniger als am Tag zuvor. Am Samstag kamen laut Dashboard des Landes 93 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 129 weitere Personen wieder genesen. In den Spitälern wurden noch 72 Corona-Patienten betreut (minus zwei). Zwölf davon benötigten intensivmedizinische Betreuung, um drei weniger als am Samstag.

Von insgesamt 59 Intensivbetten im "Ländle" waren vorerst - inklusive der Nicht-Covid-Infizierten - 31 belegt. Die meisten aktiv Erkrankten wies nach wie vor der Bezirk Feldkirch mit 354 auf. Dahinter folgte der Bezirk Bregenz mit 322 und der Bezirk Dornbirn mit 299.