Corona - Rückgang an Infizierten und Spitalspatienten in Tirol

196 Neuinfektionen und 213 Genesungen

In Tirol ist die Zahl der Corona-Infizierten erneut rückläufig: Mit Stand Samstagvormittag waren 1.950 Menschen infiziert - um 17 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 196 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 213 weitere Menschen vom Virus genesen. Auch in den Spitälern entspannte sich die Lage.

Dort wurden vorerst noch 217 Corona-Patienten behandelt - um 25 weniger als am Freitag. 51 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung.

Die meisten Covid-Fälle verzeichnete weiter der Bezirk Innsbruck-Land mit 432, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 293 und dem Bezirk Imst mit 242. Im Bundesland wurden bis dato 441.800 Testungen durchgeführt.