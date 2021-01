Corona - Rückgang an Infizierten und Spitalspatienten in Tirol

Zwei weitere Verstorbene

In Tirol ist die Corona-Situation hinsichtlich Neuinfektionen und Spitalspatienten weiterhin sehr stabil geblieben: Mit Stand Samstagmittag waren 1.167 Personen mit dem Virus infiziert - um fünf weniger als am Vortag. In den vergangenen 24 Stunden gab es 112 neue positive Testergebnisse, gleichzeitig waren 115 weitere Menschen vom Virus genesen. Indes verstarben zwei weitere Infizierte mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Wie schon seit Wochen weiter stabil die Situation in den Krankenhäusern: 126 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt, um drei weniger als am Freitag. Davon benötigten 29 intensivmedizinische Betreuung.

Die meisten Infizierten gab es mit 216 nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgten der Bezirk Schwaz mit 209 Fällen und der Bezirk Lienz mit 173. In der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck waren nur mehr 135 Menschen infiziert. In Tirol wurden bisher 496.738 Tests durchgeführt.