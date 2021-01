Corona - Rückgang an Patienten in Tirol, Zuwachs an Infizierten

Altenheim-Cluster auf inzwischen 30 Personen angewachsen

Tirol verzeichnet einen Rückgang an Corona-Patienten in den Spitälern: 128 Infizierten wurden dort noch behandelt - um zwölf weniger als am Dienstag. 26 davon benötigten eine intensivmedizinische Behandlung, um drei weniger als am Tag zuvor. Indes stieg die Zahl der Infizierten von 1.201 auf 1.267 an. Zudem verstarben drei weitere Personen in Zusammenhang mit dem Virus.

In den vergangenen 24 Stunden gab es in Tirol 157 neue positive Testergebnisse, gleichzeitig waren 88 weitere Menschen vom Virus genesen. Die meisten aktiv Erkrankten wies nach wie vor der Bezirk Schwaz mit 286 auf, gefolgt vom Bezirk Lienz mit 224 und Innsbruck-Land mit 199. Im Bundesland wurden bis dato 506.088 Testungen durchgeführt.

Unterdessen wuchs der Cluster im Altenheim Münster im Tiroler Unterland an. Dort lagen laut Land inzwischen 30 positive Testergebnisse vor. Davon betroffene waren 21 Bewohner und neun Mitarbeiter. Der Wohnbereich, der von den ersten Infektionen betroffen war, ist seit dem 23. Jänner isoliert. "Neu hinzugekommene Fälle werden seitens der Heimleitung ebenfalls umgehend in Isolationsbereiche verlegt sowie Verdachtsfälle und Kontaktpersonen isoliert, um neue Ansteckungen zu verhindern. Dementsprechend erfolgt auch das Personalmanagement mit fixen Zuteilungen zu bestimmten Infektions-Bereichen, um eine Betreuungssicherheit zu gewährleisten", hieß es seitens des Landes.