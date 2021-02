Corona - Rückgang an Spitalspatienten in Tirol

Auch weniger Infizierte

In Tirol bleibt die Corona-Lage in den Spitälern weiter sehr stabil: Mit Stand Dienstagmittag wurden 127 Corona-Patienten dort behandelt, um fünf weniger als am Montag. 30 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung (minus vier). Indes waren 1.293 Personen im Bundesland mit Covid infiziert (minus vier).

141 Neuinfektionen standen 143 Genesungen gegenüber, teilte das Land mit. Die meisten Infizierten verzeichnete weiterhin der Bezirk Schwaz mit 285 Fällen, gefolgt vom Bezirk Lienz mit 226. Aus der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck wurden nur mehr 141 Covid-Fälle gemeldet. In Tirol wurde bis dato 515.407 Tests durchgeführt.