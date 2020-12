Corona - Rückgang der Neuinfektionen in Tirol

Noch 43 Personen auf einer Intensivstation

Einen deutlichen Rückgang der Neuinfektionen meldete am Vormittag des Christtags das Land Tirol. Innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden gab es 173 neue bestätigte Infektionsfälle. Am Vortag waren es noch 219 gewesen. Gesunken ist von 202 auf 166 auch die Zahl der Genesenen. Innerhalb eines Tages waren zudem drei mit Corona Verstorbene in Tirol offiziell bekannt gegeben worden.

153 infizierte Personen befanden sich am Freitagmorgen in Tirol in stationärer Behandlung (minus eins im Vergleich zu Donnerstag), davon 43 (minus eins) auf einer Intensivstation. Die meisten aktuellen Coronafälle verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 385, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 241.