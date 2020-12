Corona - Rückkehr zu Präsenzunterricht für Kaiser "erfreulich"

Gruber: "Einiges erreicht, aber noch nicht am Ziel" - Gastronomen erleichtert über "konkreten Zeitplan"

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat in einer ersten, schriftlichen Reaktion auf die von der Bundesregierung angekündigten Lockerungen gesagt, er werde diese mittragen. Erfreulich sei die Rückkehr zum Präsenzunterricht im Pflichtschulbereich. ÖVP-Landesobmann Martin Gruber meinte, in den vergangenen drei Wochen sei einiges erreicht worden, die Infektionszahlen in Kärnten zeigten aber, dass man noch nicht am Ziel sei.

Kaiser ließ auch wissen, dass die Bundesregierung "der Kritik nach besserer Einbindung und Abstimmung sowie rechtzeitiger Information aller Bundesländer und der Opposition Folge geleistet" habe. Andererseits meinte der SPÖ-Politiker, dass Detailfragen noch zu klären seien und konkrete Umsetzungsschritte erarbeitet werden müssten. Die verkündeten Schritte seien im Wesentlichen das gewesen, was zu erwarten gewesen sei.

In einer Aussendung der Wirtschaftskammer hieß es, die Gastronomen und Hoteliers im Land hätten Verständnis für den verlängerten Tourismus-Lockdown, auch wenn man rasch wieder öffnen wollte. Der Umsatzersatz, der auf 50 Prozent reduziert werde, reiche noch, um Betriebe abzusichern und Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Begrüßt wurde, dass es nun mit dem 7. Jänner einen Termin für die Öffnung gebe. An die Bevölkerung ging einmal mehr der Appell, sich an die Maßnahmen zu halten.

Oppositionspolitiker Gerhard Köfer (Team Kärnten) sah in den Ankündigungen der Bundesregierung eine "Hiobsbotschaft für Hunderte Gastronomiebetriebe in Kärnten". Bemühungen der Betriebe um Sicherheitskonzepte seien nun "völlig wert-und zwecklos". Dass die Oberstufen im Distance Learning bleiben nannte Köfer in der Aussendung einen "Raub von Zukunftschancen".