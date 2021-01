Corona - Rückläufige Fallzahlen mit 153 Neuinfektionen in Tirol

1.715 Menschen aktuell infiziert

In Tirol waren mit Stand Samstagvormittag 1.715 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Durch 211 Genesene gegenüber 153 registrierten Neuinfektionen sank die Zahl der aktuell Infizierten in den vergangenen 24 Stunden um 60. In den Spitälern war die Lage weiterhin stabil: 128 Corona-Patienten mussten stationär behandelt werden (plus eins), davon 31 auf den Intensivstationen (minus eins), teilte das Land mit.

Zwei Personen sind mit oder an Covid-19 seit Freitag verstorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 479. Am stärksten betroffen war weiterhin der einwohnerstärkste Bezirk Innsbruck-Land mit 382 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 249.