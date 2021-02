Corona - Rufe nach Öffnung aus Oberösterreich werden lauter

Achleitner setzt in Aufsperr-Strategie für Wirtschaft, Kultur und Sport auf Tests - Gerstorfer "Medikament Lockdown hat aufgehört zu wirken"

Der Ruf nach Lockerungen wird aus OÖ immer lauter - über Parteigrenzen hinweg. Während SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner zuletzt Öffnungsschritte äußerst skeptisch beurteilt hatte, pochte oö. SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer am Freitag auf Öffnungen, die Menschen würden es nicht mehr aushalten. ÖVP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner hatte zuvor schon einen Fünf-Punkte-Plan für das Aufsperren in Wirtschaft, Kultur und Sport vorgelegt, das Zauberwort dabei: Testen.

Achleitner forderte, die Bundesregierung solle am Montag klar sagen, was ab 15. März gilt. Vor allem die Hotellerie brauche Planungssicherheit für die Osterferien. Oberösterreich wolle jedenfalls aufsperren. Er legte dazu ein Fünf-Punkte-Programm vor. Demnach sollen Gastronomie und Hotellerie getestete Gäste empfangen und pro Tisch maximal sechs Personen aus zwei Haushalten sitzen dürfen. Eine App zur Gästeregistrierung sei vorbereitet, Sperrstunde solle um 23.00 Uhr sein. Sollte ein größerer Cluster entstehen, will man regional abriegeln.

Im Sport solle schrittweise gelockert worden, so Achleitner, der auch Sport-Landesrat ist: Zunächst könnte man Nachwuchssport mit Abstand und in Kleingruppen im Freien ermöglichen, nach und nach auch Indoor-Training. Voraussetzung wäre allerdings immer ein Test. Für Zuschauer würde gelten: Test, Maske, Abstand. Theater und Kinos sollen mit einem entsprechenden Sitzplatzmanagement und natürlich ebenfalls mit Tests aufsperren dürfen, auch ehrenamtliche Aktivitäten und Messen mit Tests sollen wieder möglich sein.

"Wir müssen trotz Corona zu einer Lebensqualität kommen", findet auch Gerstorfer, weil "das Medikament Lockdown hat aufgehört zu wirken", was angesichts offener Skipisten und geschlossener Tennisplätze nachvollziehbar sei. Natürlich werde "nicht alles wie früher" sein, aber im Rahmen von Sicherheitskonzepten solle man es wagen, findet sie. Als Zeithorizont fürs Aufsperren fasst sie "Mitte März bis Ostern" ins Auge.

"Natürlich gibt es ein Risiko", meinte sie in Hinblick auf die restriktivere Haltung Rendi-Wagners, "aber parallel äußern die Menschen auch Wünsche". Man dürfe das Risiko nicht ignorieren, aber man müsse es minimieren, durch "Testen, impfen, desinfizieren etc." Derzeit sei eine Teststation für die meisten Oberösterreicher relativ leicht erreichbar. Bei Kindern halte sie zusätzliche Tests aber nicht für nötig, denn die würden ohnehin in der Schule gemacht.

Auch in den Altersheimen, die in Oberösterreich in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, hätte sie sich mehr Lockerungen gewünscht. Der Großteil der Bewohner und etliche Mitarbeiter seien geimpft, viele der restlichen durch eine Infektion immun, plädierte Gerstorfer für mehr Besuchsmöglichkeiten. Sie führt auch ins Treffen, dass mittlerweile 89 Prozent der Infizierten unter 65 Jahren und in den Heimen nur mehr neun Bewohner infiziert seien.

Bereits am Donnerstag hatte sich LH Thomas Stelzer (ÖVP) für eine baldige Öffnung von Gastronomie, Tourismus und Kultur ausgesprochen. Künftig solle weniger das Herunterfahren, sondern mehr das Testen die Antwort auf steigenden infektionszahlen sein, so sein Ansatz, denn: "Die Menschen brauchen eine Perspektive."