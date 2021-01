Corona - "Run" auf freiwillige Bevölkerungstests in Kärnten

Zu geringe Kapazität, soll aber ausgebaut werden - In Klagenfurt kein freier Termin bis 27. Jänner

Die Kapazitäten für freiwillige Bevölkerungstests in Kärnten waren zu deren Start am Montag bei weitem nicht ausreichend. "Der Run ist sehr groß", sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Anfrage. In Klagenfurt war der nächste Testtermin am 27. Jänner frei. Die aktuelle Kapazität der freiwilligen Tests lag bei 960 Stück täglich im gesamten Bundesland. Bis Anfang Februar soll sie bei 7.500 pro Tag liegen.

Kurath erklärte, dass zwar mit Montag der Start der Testaktion, welche statt der Massentests kam, erfolgt sei, die Kapazitäten aber noch nicht ausgebaut seien. Geplant waren eigene Testlinien an zwölf Standorten. Aktuell gab es diese noch nicht. "Das wird gerade erst aufgebaut." Bis spätestens Anfang Februar soll die neue Infrastruktur einsatzbereit sein. Vorerst schränkt man die Verdachtsfalltestung zeitlich auf die Nachmittage ein, die dafür vorhandenen Teststraßen werden vormittags für die freiwilligen Tests genutzt.

Am ersten Tag der Bevölkerungstests war es auch gleich zu einer kleinen Panne gekommen. "Es hat heute eine Überbuchung gegeben", sagte Kurath. Von dem Fehler, der auf die Anmeldeplattform "Österreich testet" zurückgehen soll, habe man aber bereits am Sonntag erfahren und entsprechend mobile Teams zur Verstärkung in die Teststraßen entsandt. Die Auswertung der Antigentests aus der Bevölkerungstestung soll künftig wöchentlich veröffentlicht werden.