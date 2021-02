Corona - Rund 100.000 Personen auf Ausreisetest in Tirol kontrolliert

1.950 Menschen wurde die Weiterfahrt untersagt - Entscheidung über Verlängerung laut Anschober Freitagnachmittag

Im Zuge der seit vergangenen Freitag in Kraft getretenen Ausreisetestkontrollen in Tirol aufgrund der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante wurden an den Grenzen Tirols rund 100.000 Menschen kontrolliert. Ganz genau waren es 99.508, sagte ein Polizeisprecher der APA am Freitag. 1.950 Menschen wurde die Weiterfahrt untersagt, weil sie keinen gültigen Coronatest bei sich hatten. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein.

An den insgesamt 44 Kontrollpunkten wurden 71.577 Fahrzeuge - inklusive Züge kontrolliert. Hier würden die Beamten direkt in den Zügen kontrollieren - bei den Railjets etwa steigen sie in Jenbach oder Wörgl zu und steigen dann beispielsweise in Kufstein wieder aus.

Die Ausreisetestkontrollen wurden vorerst für zehn Tage verordnet, über eine Verlängerung war bis dato noch nichts bekannt. Eine diesbezügliche Entscheidung kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für Freitagnachmittag an. Sollte derzeit jemand ohne Test erwischt werden, drohen Strafen in Höhe von bis zu 1.450 Euro. Ausgenommen von der Testpflicht ist Osttirol, auch Kinder bis zehn Jahre müssen keinen Test vorweisen.