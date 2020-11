Corona - Rund 130.000 Tests in NÖ Drive-in-Stationen durchgeführt

Neuer Standort in Schwechat wird am Dienstag eröffnet

In den Drive-in-Stationen in Niederösterreich sind bisher rund 130.000 Coronatests durchgeführt worden. Wie Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Aussendung ankündigte, wird (am morgigen) Dienstag in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ein neuer Standort eröffnet. Weiterhin zur Verfügung stehen im Bundesland auch 35 mobile Teams des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbundes.

Im Schwechater Rudolf-Tonn-Stadion wird es künftig von 8.00 bis 16.00 Uhr die Möglichkeit zur Abklärung einer Corona-Infektion geben. Getestet werden jene Personen, die davor von der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 oder der niederösterreichischen Gesundheitsbehörde dazu aufgefordert wurden, hieß es in der Aussendung.

Neben Schwechat gibt es im Bundesland sieben weitere Drive-in-Standorte. Diese befinden sich in St. Pölten, Wiener Neustadt, Amstetten, Mistelbach, Münchendorf (Bezirk Mödling), Zwettl und Korneuburg.