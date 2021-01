Corona - Rund 2.700 PCR-Tests am Wochenende im Ausseerland gemacht

Untersuchungsergebnisse auf britische Mutation noch ausständig - BILD

Rund 2.700 Bewohner von Bad Aussee und Bad Mitterndorf/Tauplitz im steirischen Ausseerland haben sich am vergangenen Wochenende bei mehreren Teststraßen des Roten Kreuz einem PCR-Test auf das Coronavirus unterzogen. Das sind etwa ein Drittel von jenen, die sich testen lassen haben können, schilderte Einsatzleiter Gernot Leitner der APA. Es seien alle Altersgruppen gekommen - vor allem mehr jüngere als bei den bisherigen Antigen-Tests im Dezember.

Die Ergebnisse stehen noch aus, da das Auswerten der PCR-Tests rund zwei Tage dauert. Außerdem sollen die Abstriche auch noch auf die britische Mutation hin untersucht werden, was weitere Tage in Anspruch nehmen werde. Auslöser für die erst am Freitag angekündigten Massen-PCR-Tests waren mehrere Fälle der Mutation B.1.1.7., die in den beiden Gemeinden aufgetreten waren.

Leitner war mit dem Andrang angesichts der kurzen Vorlaufzeit sehr zufrieden: "Es waren mehr Leute als bei den Antigen-Tests im Dezember." Mit ein Grund könnte sein, dass die PCR-Tests deutlich aussagekräftigere Ergebnisse bringen, während positiv ausgewertete Antigenschnelltest-Abstriche stets noch einmal mit einem PCR-Test überprüft werden müssen. Außerdem dürften die nahen Standorte der Teststraßen, etwa in Tauplitz, auch mehr Bewohner zur Teilnahme bewogen haben. Etwa die Hälfte sei ohne Anmeldung erschienen und hatte Wartezeiten in Kauf genommen.