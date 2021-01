Corona - Rund 600 Menschen im Bezirk Kitzbühel bereits getestet

Bisher 2.000 Menschen für PCR-Test angemeldet

Im Bezirk Kitzbühel haben am Freitag die nach Bekanntwerden der 18 Verdachtsfälle der britischen Coronavirus-Mutation in Jochberg initiierten flächendeckenden PCR-Tests begonnen. Rund 600 Menschen unterzogen sich mit Stand Freitagmittag einem solchen Test. Insgesamt meldeten sich bisher 2.000 Personen für die drei Test-Standorte an, sagte ein Sprecher des Landes der APA. Über bisherige Ergebnisse war noch nichts bekannt, zumal die Auswertung einige Stunden benötige, hieß es.

Die Menschen im gesamten Bezirk Kitzbühel waren aufgerufen, sich bis inklusive kommenden Montag einem PCR-Test zu unterziehen, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen im Hinblick auf die geplanten Hahnenkammrennen am darauffolgenden Wochenende zu erlangen. Eine Anmeldung ist über die Homepage www.tiroltestet.at und die Gesundheitshotline 1450 möglich.

Im Bezirk leben rund 64.000 Menschen in 20 Gemeinden. Es handelt sich um den östlichsten Bezirk des Bundeslandes.