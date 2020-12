Corona - Russische Botschaft: Keine Sputnik-Impfungen in Österreich

Botschaft verfügt nicht über russischen Impfstoff

Die Russische Botschaft in Wien hat am Mittwoch Berichte über Impfungen mit dem Coronavirus-Impfstoff "Sputnik V" in Österreich zurückgewiesen. Zuvor hatte die Gratiszeitung "Heute" geschrieben, dass Mitarbeiter der in Wien beheimateten internationalen Organisationen wie der UNO, der OSZE und der Atomenergiebehörde im Cottage-Sanatorium in Wien-Währing geimpft würden. Dies sei jedoch unrichtig, hieß es seitens der Botschaft gegenüber der APA.

Man verfüge "leider" gar nicht über den Impfstoff und könne somit auch niemand impfen. Zahlreiche österreichische Anrufer, die um eine Impfung mit "Sputnik V" gebeten hätten, habe man deshalb auch abweisen müssen, teilte die Botschaft weiters mit. Außerdem sei das erwähnte Cottage-Sanatorium nur ein Wohnhaus für Diplomaten und keine Spezialklinik. Als Privatklinik sei das Gebäude nur bis zum Zweiten Weltkrieg genutzt worden, nicht aber seit es 1956 an die Sowjetunion verkauft worden war.