Corona - Salzburg bietet ab 11. Jänner wieder Gratis-Schnelltests

Sechs Standorte in allen Bezirken

Das Land Salzburg bietet von 11. bis 15. Jänner wieder in allen Bezirken kostenlose Corona-Schnelltests an. Es werde an sechs Standorten jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr ein Testangebot geben, berichtete das Land in einer Aussendung am Mittwoch. Ab 18. Jänner sollen die Kapazitäten stark ausgebaut in einen längerfristigen Regelbetrieb übergehen. Am 5. Jänner lief das vom Land Salzburg und vom Rotem Kreuz angebotene kostenlose Testangebot aus.

Seit 21. Dezember wurde an insgesamt zwölf Tagen kostenlos getestet, 55.519 Menschen haben die Schnelltests genutzt. 1.086 zeigten ein positives Ergebnis, 782 davon wurden bis dato mittels PCR-Test bestätigt, einige wenige können noch ausständig sein. Das sind aus derzeitiger Sicht rund 72 Prozent der Schnelltests, die mittels PCR bestätigt wurden. Die nicht an den Wohnort gebundene, kostenlose und unkomplizierte Möglichkeit sei also gut, vielfach auch bezirksübergreifend, angenommen worden, bilanzierte das Land.

Von 11. bis 15. Jänner werden an sechs Standorten kostenlose Schnelltests angeboten: Ferry Porsche Kongresscenter in Zell am See (Pinzgau), Straßenmeisterei in Schwarzach (Pongau), Quarantänequartier in Tamsweg (Lungau), Ziegelstadl in Hallein (Tennengau), Recyclinghof in Eugendorf (Flachgau) sowie im Messezentrum in der Halle 10 in der Stadt Salzburg. Für die erweiterten Test-Möglichkeiten ab 18. Jänner seien die Planung am Laufen.