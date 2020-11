Corona - Salzburg: Lockdown für Wilfried Haslauer "letztes Mittel"

Opposition kritisiert Schulschließungen - AK fordert Verkürzung der Ferien und Streichung der schulautonomen Tage

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat am Samstag die Entscheidung der Bundesregierung für einen harten Lockdown als letztes Mittel bezeichnet, um in unmittelbarer Zukunft die Kurve bei den Infektionen zu reduzieren. "Den zweiten Lockdown wollte niemand, auch die Bundesregierung nicht. Er ist eine große Belastung, die uns allen etwas abverlangt. Die Maßnahmen sind aber angesichts der aktuellen Zahlen unumgänglich", sagte ein Sprecher Haslauers auf APA-Anfrage.

Dem Landeshauptmann wäre es klar lieber gewesen, Kindergärten und die Unterstufe offen zu lassen. "Das gesamtstaatliche Ziel, die Kontakte so stark wie möglich zu reduzieren, hatte hier aber Priorität." Schulen seien nun einmal Orte, an denen ein Infektionspotenzial bestehe. "Wichtig ist, dass für Eltern, die keine Möglichkeit haben ihre Kinder selbst zu betreuen, die Betreuung weiter sichergestellt ist."

SPÖ und FPÖ - wie im Bund auch an der Salzach in der Opposition - und die Arbeiterkammer haben den ausgeweiteten Lockdown heute indes scharf kritisiert. Statt der Schließung aller Schulen sollten kritische Einrichtungen endlich besser vor Cluster-Bildungen geschützt werden, erklärte etwa SPÖ-Landeschef David Egger und forderte tägliche Tests beim Personal etwa in Seniorenwohnhäusern oder Krankenhäusern.

Auch FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek sah den zweiten Lockdown heute als "Resultat des verschlafenen Sommers": "Schulschließungen sind für Wirtschaft und Eltern eine Katastrophe und ohne jegliche Grundlage. Diese Regierung beweist erneut, dass sie die Lage nicht unter Kontrolle und das Vertrauen der Bevölkerung verspielt hat", erklärte sie in einer Mitteilung.

Die Arbeiterkammer Salzburg zeigte zwar Verständnis für die Verschärfung der Maßnahmen aus gesundheitspolitischer Sicht, nicht aber für die Schließung der Schulen. "Damit nimmt die Bundesregierung einen bildungspolitischen und gesellschaftlichen Kollateralschaden bewusst in Kauf", kritisiert Salzburgs AK-Präsident Peter Eder. Um Bildungsdefizite aufzuholen fordert er heute eine Verkürzung der kommenden Schulferien, besonders im Sommer. "Auch von den schulautonomen Tagen sollte Abstand genommen werden."

Auch wenn viele Schulen gut auf die neue Situation vorbereitet seien, gebe es nach wie vor Eltern ohne EDV-Ausstattung, Eltern mit Migrationshintergrund, die mitunter nicht unterstützend eingreifen können, und Eltern im Home Office, die nicht wissen, wie sie selbst konzentriert arbeiten sollen. "Diese Spannungsverhältnisse werden sich nun wiederholen", sagte Eder.