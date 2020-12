Corona - Salzburg prüft Verlängerung für kostenlose Tests

Nach Tirol könnte auch Salzburg Anitgentests vor den Feiertagen anbieten - Kapazitäten wären vorhanden

Nach dem Tiroler Vorstoß, die Antigentests dauerhaft und kostenlos anzubieten, erwägt auch Salzburg die freiwillige Tests zu verlängern. "Die Möglichkeit werden wir prüfen", sagte ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) auf APA-Anfrage. Es sei zwar noch nicht unmittelbar geplant, aber das Land werde die Möglichkeit nicht ausschließen.

Zunächst wolle man in Salzburg jedoch die Massentests am Sonntag noch zu Ende gehen lassen. Jeder Salzburgerin und jedem Salzburger habe man mit der Teilnahme an den Massentest nun Klarheit ermöglicht, sagte Haslauers Sprecher. Durch die Massentestungen gebe es auch für weitere kostenlose Antigentest genügend Testkits. Die Kapazität wäre vorhanden, sollte es einen Bedarf geben an freiwilligen Tests unmittelbar vor den Feiertagen, heißt es vom Sprecher des Salzburger Landeshauptmanns.

Die Tiroler Bevölkerung soll sich ab 19. Dezember bis ins Jahr 2021 hinein kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können, kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Samstagnachmittag an.