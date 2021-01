Weiter Restriktionen für Reisende, die zuvor in Großbritannien oder Südafrika waren

Saudi-Arabien hat nach zwei Wochen ein Einreiseverbot aufgehoben, das wegen der neuen, ansteckenderen Variante des Virus erlassen wurde. Die Sperre ende am Sonntag, meldete die staatliche Nachrichtenagentur. Allerdings bleiben Restriktionen bestehen. So müssen Personen, die sich in Ländern wie Großbritannien oder Südafrika aufhielten, mindestens 14 Tage warten, ehe sie in das Königreich einreisen.