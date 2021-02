Corona-Schäden zehren an Gewinn des Versicherers AXA

Axa leitet Neuausrichtung mit Verkauf von Kanada-Sparte ein Der französische Versicherer Axa schafft mit dem Verkauf seines Kanada-Geschäfts Spielraum für Investitionen. Die kanadische Axa-Sparte werde für knapp 1,9 Mrd. Euro in bar an Intact Financial verkauft, kündigte der Versicherer an. Künftig werde Axa vor allem in stark wachsende Schwellenländer investieren.