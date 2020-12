Corona - Schallenberg fordert bei UNO-Sondersitzung Impfung für jeden

Österreich sagte WHO-Initiative ACT-Accelerator 31 Mio. Euro zu - Außenminister sieht Erreichen der UNO-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 in Gefahr

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei der Sondersitzung der UNO-Generalversammlung zur Corona-Pandemie die Impfung gegen das Virus "als Hoffnungsschimmer" bezeichnet. "Dieser Hoffnungsschimmer muss jeden erreichen", betonte Schallenberg als Vertreter Österreichs in seiner Online-Rede am Donnerstagabend (Ortszeit, Freitag 1.30 Uhr MEZ) laut Redetext.

Schallenberg wiederholte seine Warnung vor einem "Impfnationalismus": Die Entwicklung und Verteilung des Impfstoffes dürfe zu keinem "neuen Wettlauf zum Mond" werden. "Wir wissen inzwischen, dass mit Covid-19 niemand sicher ist, bis alle sicher sind. Deshalb brauchen wir heute mehr denn je Solidarität - innerhalb unserer Gesellschaften und auf internationaler Ebene."

Der beste Weg dafür sei es, den frühen, fairen und leistbaren Zugang zum Impfstoff zur globalen Priorität zu machen. Österreich habe der dafür aufgelegten Koordinationsplattform der Weltgesundheitsorganisation WHO, ACT-Accelerator, bereits 31 Millionen Euro zugesagt. "Wir rufen andere auf, sich dieser Initiative anzuschließen." Österreich habe zudem seine Solidarität durch die Zusage von einer Million Euro für den UNO-Covid-Wiederaufbaufonds bezeugt. "Und wir beabsichtigen, unseren Beitrag auf insgesamt 2,1 Mio. Euro weiter zu erhöhen."

Schallenberg warnte davor, dass "wir global wohl erst die Spitze des Eisbergs gesehen" haben, wenn es um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie gehe: "Die Covid-19 Pandemie ist mehr als eine Gesundheitskrise: Es ist eine Wirtschaftskrise, eine humanitäre Krise, eine Sicherheitskrise und eine Krise der Menschenrechte", sagte der Außenminister. "Die Alarmglocken schrillen."

Wenn die Entwicklung sich fortsetze, könnte es dazu führen, dass die UNO-Nachhaltigkeitsziele 2030 nicht erreicht werden, warnte er unter Verweis auf die schwere Wirtschaftsrezession. Schallenberg verwies aber auch auf die Tatsache, dass fast 24 Millionen Kinder und Jugendliche aufgrund der Pandemie die Schule abbrechen oder keinen Zugang zur Schule haben, dass häusliche Gewalt zunehme und "einige" zu glauben scheinen, "dass die Pandemie ein 'Freibrief' ist, um die Grundrechte und -freiheiten einzuschränken".

Aber mit einem Impfstoff alleine sei es nicht getan, so Schallenberg weiter. Man müsse die Menschen auch dazu bringen, sich tatsächlich impfen zu lassen. Die Pandemie habe gezeigt, dass sich Fake News noch schneller verbreiten als das Virus. "Wir sind alle Zeugen eines allgemeinen Verlusts an Vertrauen geworden." Es sei jetzt Aufgabe und Pflicht der Politik, das Vertrauen wiederzuerlangen, gemeinsam mit der WHO, den Social Media Plattformen - "alle müssen Verantwortung übernehmen". Dieses Vertrauen wieder zu erlangen, müsse unter allen Umständen gelingen. "Wir müssen gegen Covid-19 immun werden. Wir müssen aber auch eine Immunantwort auf Falschinformationen erzeugen."

Die Sondersitzung der UNO-Generalversammlung (UN General Assembly Special Session/UNGASS) findet unter der Leitung von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstag und Freitag statt. Mehr als 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil, allerdings virtuell via Videobotschaften. Österreich ist durch Schallenberg vertreten. Ziel der Sitzung ist es, gemeinsame Strategien gegen Corona zu entwickeln und auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie zu verweisen. Die Sondersitzung wird live auf UN Web TV (http://webtv.un.org/) übertragen.

