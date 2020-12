Corona - Schallenberg glaubt nicht an Krisen wegen Runs auf Impfstoff

Außenminister befürchtet auch keinen Engpass bei Covid-Vakzinen - "Gute Kooperation und Solidarität in der EU" - BILD

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) rechnet nicht damit, dass es wegen des Corona-Impfstoffs zu multilateralen Krisen kommt. Auch einen Engpass bei den von der EU bestellten Vakzinen sieht er nicht. Allerdings werde es 2021 noch "viele Monate" mit "Maßnahmen wie Distanz halten, Maskenpflicht und Beschränkungen im sozialen Leben" geben, prognostizierte Schallenberg im APA-Interview. Prinzipiell habe die Kooperation und auch die Solidarität in der EU gut funktioniert.

Es sei aber darauf zu achten, "dass es nicht zu einem Wettlauf kommt und sich die Industrieländer die Impfstoffe für ihre Bevölkerungen sichern", meinte Schallenberg in dem zum Jahreswechsel geführten Gespräch mit der Austria Presse Agentur. "Das wäre kurzsichtig."

Europa sei in den vergangenen Monaten vor einer neuen Herausforderung gestanden, weil man im Gegensatz zu manchen asiatischen Ländern und Gesellschaften keine Erfahrungen mit Pandemien gehabt habe. Sollte es in Zukunft wieder ähnliche Probleme geben, werde auch Europa besser gewappnet sein, zeigte sich der Minister überzeugt.

Im Folgenden das APA-Interview zum Schwerpunkt Coronavirus im Wortlaut.

APA: In der Coronafrage steht derzeit das Thema Impfungen hoch im Kurs. Besteht die Gefahr, dass der Run auf Corona-Impfstoffe multilaterale Krisen auslöst?

Schallenberg: Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Wir müssen darauf achten, dass es nicht zu einem Wettlauf kommt und sich die Industrieländer die Impfstoffe für ihre Bevölkerungen sichern. Das wäre kurzsichtig. Es gilt "Keiner ist in Sicherheit bis nicht alle in Sicherheit sind". Österreich hat vor Kurzem 2,4 Millionen Euro für COVAX (die Organisation Covid-19 Vaccines Global Access, soll einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten, Anm.) zur Verfügung gestellt und ich glaube, dass es für die EU auch wesentlich wäre, nachbarschaftlich zu denken.

Es wäre eine sehr schöne Geste, wenn man sehr rasch als Europäische Union die Staaten am Westbalkan hier mitnimmt und ihnen damit ganz klar signalisiert "Ihr seid ein Teil von uns". Und wenn ich an die Exportnation Österreich denke: Wir werden erst dann sicher sein, wenn es egal ist, ob du nach Moskau, nach Peking nach Kairo oder nach Washington fliegst. In Wirklichkeit brauchen wir diese Impfstrategie weltweit.

Die Europäische Union hat aber schon sicher gestellt, dass wir hier solidarisch agieren werden mit unseren Nachbarn und vor allem auch mit Entwicklungsländern. Man darf nicht vergessen, dass der aktuelle Impfstoff eine enorme Logistik braucht und bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Da ist es natürlich eine große Herausforderung, das Mittel in gewissen Entwicklungsländern auch zu den Menschen zu bringen. Da wird es auch Geduld bedürfen. 2021 wird vermutlich auch noch in der politischen Kommunikation eine Herausforderung werden. Einerseits haben wir einen Impfstoff, aber es wird Zeit brauchen, bis er die Breite erreicht, die wir brauchen, um sicher zu sein. Das wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.

APA: Internationale Wissenschafter haben kritisiert, dass es bisher zu wenig europäische Koordinierung gegeben hat. Auch Länder wie Österreich hätten versucht, sich durch Vergleiche gut darzustellen. Hat es da Versäumnisse gegeben? Sollte man nicht die Eigendarstellung hintanstellen?

Schallenberg: Punkt eins: Diese Einschätzung kommt ja nicht von uns, das wurde international so wahrgenommen. Ich zitiere zum Beispiel die "Economist Intelligence Unit" die uns international bestplatziert hat. Das ist eine Quelle, die von jedem Verdacht einer Einflussnahme unsererseits erhaben ist. Punkt zwei: Ja, es gab in der ersten Schocksekunde einen sehr nationalen Reflex, der in einigen Staaten auch zu weit gegangen ist. Aber das liegt in der Natur der Sache. Weil Gesundheitspolitik ist in Europa nationale Politik. Und es gibt Staaten, die bereit sind, sehr viel Mittel da reinzustecken. Andere tun das weit weniger. Detto national ist auch die Gesellschaftspolitik, Familienpolitik. Das sind nationale Kompetenzen.

Man darf Europa also auch keine Vorwürfe machen für einen Bereich, für den es gar nicht zuständig ist. Ich glaube aber, dass wir sehr wohl daraus gelernt haben und Einigkeit zeigen. Wenn wir jetzt bei der Impfstrategie gemeinsam vorgehen, gemeinsam gepoolt einkaufen. Es gibt jedoch auch Bereiche, wo ich gerne mehr gesehen hätte. Zum Beispiel beim Reisewarnungsmanagement hätten wir uns früher auf gemeinsame Kriterien einigen können. Auch bei der Frage, wie lange die Quarantäne gelten soll. Aber das ist ja nicht nur eine politische Frage, sondern auch die Experten sind manchmal nicht immer einer Meinung. Eine der wesentlichen Lehren für die Zukunft ist, dass wir Daten sammeln und Daten vergleichen müssen. Wir befinden uns noch in einer Situation, wo gewisse Daten, gerade im Gesundheitsbereich, zwischen Mitgliedsstaaten nicht vergleichbar sind, weil sie nach anderen Prämissen erhoben werden.

Aber: Dafür, dass diese 27 Mitgliedsstaaten zum ersten Mal einer Pandemie ausgesetzt waren, haben wir eigentlich sehr gut und sehr solidarisch reagiert. Weil schon nach der ersten Schrecksekunde hat sich diese Solidaritätsgemeinschaft gezeigt. Wir haben Intensivpatienten aufgenommen, haben Gesundheitsmaterial zur Verfügung gestellt. Haben geschaut, dass wir beim Grenzmanagement die am wenigsten schmerzhaften Maßnahmen setzen. Also da hat sich schon eine sehr starke Solidargemeinschaft bewiesen, die mich eigentlich positiv stimmt für die Zukunft.

APA: Es hat den Anschein, dass die meisten asiatischen Länder besser als Europa und der Westen durch die Pandemie gekommen sind. Woran kann das liegen?

Schallenberg: Europa war im Gegensatz zu manchen asiatischen Ländern bisher in der glücklichen Lage, dass wir seit 100 Jahren quasi Pandemie-frei waren. Wir hatten nur geringe Erfahrung mit Vogelgrippe oder Schweinepest. Denken wir zurück an den Februar: Mundschutz in den Straßen von Wien hat man gerade einmal bei Touristen gesehen. Man hat sich gewundert und gesagt "Unsere Luft ist doch so gut". Viele Menschen werden jetzt vielleicht aber noch lange nach der Pandemie immer noch Masken tragen.

Natürlich gibt es auch Unterschiede gesellschaftlicher Natur. In vielen asiatischen Staaten geht man anders mit persönlichen Daten um. Man ist bereiter, sie zu teilen. Man will sogar vielleicht, dass die Regierungen das tun. Bei uns ist die Privatheit der allgemeinen Daten, der Schutz der allgemeinen Daten ein sehr wesentliches Gut. Und damit sind gewisse Politiken nicht denkbar und auch nicht wünschenswert in unseren Breitengraden. Natürlich könnte man überspitzt formuliert sagen - und ich sage dezidiert, ich sehe das anders - in einer Pandemie ist eine Demokratie mit autoritären Zügen vielleicht effizienter als eine offene, freie Demokratie, wo diskutiert wird, wo es verschiedene Expertenmeinungen gibt, wo verschiedene Interessen miteinander kollidieren. Aber ich bin überzeugt, langfristig hat ein solch offener Diskurs immer mehr Erfolg, als wenn nur eine Person entscheiden würde.

Eine der interessantesten Fragen, die man sich nach der Pandemie anschauen könnte, ist nicht nur der Unterschied zwischen der Reaktion der asiatischen Gesellschaft und der europäischen, sondern auch die Unterschiede innerhalb der Europäischen Union. Wie Gesellschaften aufgrund ihrer Geschichte, ihrer Vergangenheit oder Traditionen sehr verschieden Maßnahmen rezipieren.

APA: Es gibt Berichte, zum Beispiel vom deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", dass die EU zu wenig Vakzine eingekauft hat. Gibt es da ein Problem?

Schallenberg: Das sehe ich nicht. Das ist nicht die Information, die ich habe. Wir haben als Europäische Union die Kräfte gepoolt und gemeinsam eingekauft. Am 27. Dezember haben die ersten Impfungen begonnen und das ist der Wendepunkt im Kampf gegen die Pandemie. Aber es wird noch länger brauchen, bis wir einen nennenswerten Bevölkerungsanteil geimpft haben werden. Es werden uns noch viele Monate in das Jahr 2021 hinein gewisse Maßnahmen wie Distanz halten, Maskenpflicht und Einschränkungen im sozialen Leben begleiten müssen.

APA: Hat sich die Coronakrise auch auf die internationale Politik ausgewirkt?

Schallenberg: Ja. Es gab definitiv nicht genug persönliche Treffen. Man hat nicht genug miteinander geredet. Wenn man sich die Landkarte der internationalen Hotspots und Konflikte anschaut: Die haben ganz deutlich zugenommen. Die Konfliktherde Westsahara, Libyen und Syrien gab es schon zuvor, aber dann haben sich immer mehr entwickelt, wenn man an den Libanon, die zunehmenden Spannungen im Iran, Berg-Karabach oder Belarus denkt. Wir sind in Wirklichkeit umgeben von einem Feuerring und jetzt als jüngstes Beispiel auch noch Äthiopien.

Auch, dass keine EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazdonien und Albanien aufgenommen wurden. Man kann das sicher nicht allein auf Covid-19 zurückführen, aber die Pandemie hat nicht geholfen. Ein wesentliches Öl im Getriebe der internationalen Zusammenarbeit sind die persönlichen Gespräche. In unserem Weltdorf muss man am Dorfplatz zusammenkommen um zu sprechen.

(Das Gespräch führte Edgar Schütz/APA)