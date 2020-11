Ab Montag - Kostenbeitrag beträgt 20 Euro

Tulln öffnet die Anfang Oktober etablierten Corona-Schnelltests für in der Stadtgemeinde wohnhafte oder arbeitende Personen nun für Menschen ohne Krankheitssymptome. Die Aktion gilt ab dem kommenden Montag. Pro Untersuchung wird ein Kostenbeitrag von 20 Euro fällig. In einer Aussendung wurde am Freitag jedoch appelliert, die Testungen nur bei berechtigten Bedenken hinsichtlich einer Ansteckung mit Covid-19 in Anspruch zu nehmen.