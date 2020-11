Corona - Schnelltests in Wien vor allem in Pensionistenheimen

Auch in neuen Ordinationscontainern im Einsatz - Aber jedes positive Resultat wird mit PCR-Test überprüft - Keine automatische Testung von K1-Personen

In Wien werden Antigen-Schnelltests derzeit vorwiegend in Pensionistenwohnhäusern sowie bei den neuen "Checkboxen" - das sind Ordinationscontainer, wo sich Menschen mit grippe- bzw. corona-ähnlichen Symptomen untersuchen lassen können - angewendet, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage. Sollte ein Schnelltest ein positives Resultat ergeben, wird dieses aber weiterhin ausnahmslos durch einen PCR-Test überprüft.

Beim sogenannten Homesampling, also der Probenentnahme zu Hause, setzt die Bundeshauptstadt ausschließlich auf Gurgeltests oder Abstriche - also die PCR-Methode.

Was den Umgang mit K1-Personen betrifft, werden diese in Wien zwar sofort in Quarantäne geschickt, aber nicht automatisch getestet. Sollten enge Kontaktpersonen Symptome entwickeln, sind sie angehalten, 1450 anzurufen, um eine Testung durchführen zu lassen. Wobei für K1-Personen auch ohne Symptome die Möglichkeit bestehe, sich auf eine Infektion überprüfen zu lassen - nämlich in den Teststraßen, wie man im Hacker-Büro betont. Allerdings muss selbst bei einem negativen Ergebnis die Quarantäne vollständig eingehalten werden.