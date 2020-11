Corona - "Schools for Future": Protest in Italien gegen Ferndidaktik

Schülerbewegung protestiert gegen Schulschließung - "Fernunterricht ist keine Schule"

In Italien wächst der Protest von Eltern, Lehrern und Schülern gegen die Schließung der Schulen in mehreren Regionen. In Turin bildete sich spontan die Schülerbewegung "Schools for Future", die mit Flashmobs gegen den Fernunterricht protestiert. Nach Vorbild der von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg initiierten Klimastreiks wollen die italienischen Schüler gegen Ferndidaktik protestieren.

"Fernunterricht ist keine Schule", lautet der Slogan der Schüler, die von vielen Eltern unterstützt werden. "In anderen Ländern sind Schulen offen geblieben, nur hier in Italien sind sie geschlossen. Es sind nicht die Schüler, die das Coronavirus verbreiten", behaupten die Schüler. Ihre Worte werden von Bildungsministerin Lucia Azzolina bestätigt, laut der die Zahl der Infektionen in den Schulen niedrig sei.

Die Protestbewegung entstand, nachdem zwei Gymnasiastinnen in Turin auf den Stufen vor dem Eingang ihrer geschlossenen Schule dem Fernunterricht mit ihrem Tablet folgten, um somit gegen die Schulschließung zu protestieren. "Ferndidaktik ist keine Schule. Es fehlt der Kontakt zu den Lehrern. Viele Schulkollegen haben außerdem nicht die Geräte, um Fernunterricht von zu Hause zu verfolgen", sagte eines der beiden Mädchen. In Italien sind mit Ausnahme der Volksschüler fast alle Kinder zu Hause.

Anita und Lisa heißen die beiden Schülerinnen, die nicht mit Greta Thunberg verglichen werden wollen. "Etwas hat sich in den letzten Tagen geändert. Es gibt mehr Bewusstsein unter den Schülern, aber auch unter den Eltern dafür, wie wichtig offene Schulen sind", sagte Anita laut Medienangaben. Der Protest dehnt sich aus. Flashmobs für offene Schulen gab es inzwischen auch in Mailand, Florenz und Neapel.

Das wissenschaftliche Komitee CTS, das die Regierung in Sachen Epidemie berät, bestätigte, dass die Infektionszahlen unter Jugendlichen niedrig sind. Die Wissenschafter warnen vor den negativen psychologischen Auswirkungen einer verlängerten Schulschließung auf die Schüler.