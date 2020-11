Corona - Schüler- und Lehrervertreter: Gesundheit prioritär

Möglichkeit für Kleingruppen an Lernstationen für Kimberger "gute Sache"

Keine explizite Kritik an den Schulschließungen kommt von den obersten Schüler- und Lehrervertretern. "Wir haben alles zu tun, um die dramatisch steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen", so der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD, Paul Kimberger, (FCG) zur APA. Auch Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek meinte in einer Aussendung, dass die Sicherheit der Schüler Vorrang haben müsse.

"Jeder Bereich der Gesellschaft muss seinen Anteil leisten", meinte Kimberger - auch die Schulen. Am Montag werde ein Übergangstag auf dem Programm stehen, ab Dienstag Homeschooling. Die Details bzw. die möglichen schulautonomen Spielräume würden in den nächsten Stunden bzw. Tagen geklärt. "Die Pflichtschulen waren nie geschlossen - selbstverständlich werden sie auch diesmal offengehalten, vor allem für Kinder von Schlüsselpersonal. Wir haben auch die Möglichkeit, Kleingruppen hereinzuholen und mit Lernstationen Kontinuität gewährleisten zu können. Das halte ich für eine gute Sache."

"Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler muss Vorrang haben", meinte Bosek. "Die Sicherheit, dass unsere Gesundheit nicht gefährdet wird und die Sicherheit, dass die Bildungsstandards nicht sinken." Die vor den Sommerferien entstandene Bildungslücke dürfe aber nicht noch größer werden. "Qualitativ hochwertiger Online-Unterricht bietet viele Möglichkeiten, den neuen Stoff zu vermitteln und den des letzten Semesters nachzuholen." Dafür müsse man aber auch entsprechend ausgebildete Lehrer haben: Umso wichtiger sei es, weiterhin auf die verpflichtende Absolvierung digitaler Fortbildungen zu beharren.