Corona - Schüler wollen länger Zeit für ihre Abschlussarbeiten

Drei Wochen

Schülervertreter aus Wien, NÖ und dem Burgenland fordern in einem Offenen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) drei Wochen länger Zeit für die Abgabe der vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) bzw. Diplomarbeiten (DA). Begründet wird dies etwa mit der Schließung von Bibliotheken sowie Schwierigkeiten bei empirischen Untersuchungen. Es sei "völlig unverständlich, dass die Verschiebung der Matura möglich ist, die der VWA- und DA-Abgaben dagegen anscheinend nicht".

Coronabedingte Erleichterungen bei den Abschlussarbeiten hat es bereits gegeben: So findet deren Präsentation, die ansonsten verpflichtend ist, heuer nur auf freiwilliger Basis statt. Trotz Verschiebung der Zentralmatura unverändert geblieben ist dagegen der Termin für die Abgabe der Arbeiten: Diese müssen bis zum Ende der ersten Woche nach den Semesterferien übermittelt werden.

Die Schülervertreter begründen ihre Forderung einerseits mit dem generellen Druck durch den Lockdown und das Distance Learning. Hintergrund: Oberstufenschüler hatten schon seit den Herbstferien keinen Präsenzunterricht mehr und konnten nur fallweise in Gruppen in die Schule kommen. Dazu kämen noch fehlende Gespräche mit den Betreuern bzw. Arbeitspartnern. Bibliotheken seien während des Lockdown gar nicht oder nur eingeschränkt geöffnet gewesen. "Bei einer VWA und DA sind wir aber auf seriöse Quellen angewiesen, die je nach Thema nicht oder schwierig über das Internet zu bekommen sind."

Schwieriger seien auch vor allem bei den Diplomarbeiten bzw. bei VWAs mit praktischem Bezug empirische Arbeiten. Befragungen, Interviews und die Zusammenarbeit mit Firmen seien aufgrund von Geschäftsschließungen und eingeschränkten Kontakten erschwert worden.