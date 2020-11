Corona - Schulbesuch 2 - Bei Kindergärten Stadt-Land-Gefälle

In den Städten Vorarlbergs deutlich mehr als im Bundesland Tirol und im Burgenland

Bei den Kindergärten dürfte es wie schon in der Steiermark auch im Rest Österreichs ein Gefälle zwischen Stadt und Land bei der Inanspruchnahme der Einrichtungen gegeben haben. Das zeigen von der APA erhobene Zahlen aus einzelnen Bundesländern.

So waren etwa in Bregenz 43 Prozent der Kindergartenkinder und 78 Prozent in der Kleinkindbetreuung anwesend, in Ganztagsgruppen sogar mehr. Rund 50 Prozent der Kinder wurden in den Kindergärten in Hohenems und Feldkirch betreut, wobei es in Feldkirch in den Ganztageseinrichtungen ebenfalls 80 Prozent waren. 35 Prozent waren es in den Bludenzer Kindergärten, gut 50 Prozent in den dortigen Kleinkindbetreuungen.

In Tirol waren es über das ganze Land gerechnet dagegen nur rund ein Viertel, im Burgenland 28 Prozent.