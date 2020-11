Corona - Schulbesuchsquote in Niederösterreich bei 14 Prozent

39 Prozent nehmen Betreuungsangebot in Kindergärten in Anspruch

Trotz der Corona-bedingt vorübergehend erfolgten Umstellung auf Distance Learning an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen ist die Schulbesuchsquote in Niederösterreich am Freitag mit etwa 14 Prozent beziffert worden. Wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras in einer Aussendung berichteten, erhalten rund 39 Prozent aller Kinder in den Kindergärten unter strengen Hygienemaßnahmen Betreuung und pädagogische Unterstützung.

Im Schul-Sektor werde aktuell auf Kinder und Jugendliche mit Lernschwächen zugegangen. "Unsere Lehrkräfte sprechen diese Kinder und ihre Eltern aktiv an, wenn sie das Gefühl haben, dass eine pädagogische Betreuung und Unterstützung durch die Lehrkraft vor Ort für den Lernerfolg des Kindes notwendig sind", wurden Teschl-Hofmeister und Heuras zitiert.