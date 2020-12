Corona - Schulsperren in Slowenien seit Wochen ohne Rechtsgrundlage

Verfassungsgericht: Verlängerungsbeschlüsse traten wegen fehlender Veröffentlichung im Amtsblatt nicht in Kraft - Regierung will rechtliche Mängel beseitigen

In Slowenien ist die Schulsperren wochenlang rechtswidrig durchgeführt worden. Weil die Beschlüsse, mit denen seit Anfang November die Schließung von Schulen und der Heimunterricht verlängert wurden, nicht im Amtsblatt veröffentlicht wurden, traten sie gar nicht in Kraft, stellte das Verfassungsgericht fest. Die Regierung bekam drei Tage Zeit, um die fehlenden Rechtsgrundlagen in Ordnung zu bringen oder die Schulen wieder zu öffnen.

Beim Unterricht, der in Primar- und Sekundarschulen aus der Ferne verläuft, wird sich deswegen laut Regierungssprecher Jelko Kacin nichts ändern. Die Regierung werde erneut über die Maßnahmen entschieden und sie im Amtsblatt veröffentlichten, kündigte der Regierungsdienst für Gesetzgebung am Freitag an. Dazu wurde beteuert, dass die Regierung alle Maßnahmen transparent beschlossen und sie auch entsprechend vorgestellt und veröffentlicht habe.

Die Beschlüsse zur Verlängerung der Schulsperren, die Ende Oktober eingeführt wurde, hatte die Regierung auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Laut Verfassungsgericht handelt es sich dabei um Vorschriften, die im Amtsblatt veröffentlicht werden müssten, um Rechtswirkung zu entfalten.

Nach der Interpretation von Juristen, die das Fehlen der Rechtsgrundlagen als einen großes Fehler der Regierung bezeichneten, hat die Entscheidung des Verfassungsgerichts auch breitere Auswirkungen. Sie bedeute, dass auch alle anderen Corona-Maßnahmen ungültig seien, wenn sie nicht rechtmäßig verlängert werden, betonen die Rechtsexperten. Das trifft etwa auch auf das Versammlungsverbot, die Ausgangssperre und das Bewegungsverbot zwischen Gemeinden zu. Nachdem diese Einschränkungen ursprünglich richtig eingeführt wurden, wurde ihre Gültigkeit später mit Beschlüssen verlängert, die lediglich in Form von Regierungsmitteilungen veröffentlicht wurden.

Verfassungsjurist Andraz Tersek bezeichnete dies als ein "unglaubliches Missgeschick". Der Rechtsprofessor Rajko Pirnat betonte unterdessen, dass sich darin die Haltung der Regierung gegenüber der Rechtsstaatlichkeit spiegle. "Wenn die Regierung selbst nicht rechtlich korrekt handelt, wie kann sie das von den Bürgern verlangen? Deshalb ist die Rechtsstaatlichkeit so wichtig. Das ist kein Scherz", sagte Pirnat zum Privatsender POP TV.

Das Höchstgericht hat bereits im Frühjahr die Regierung dazu verpflichtet, die Berechtigung für die Corona-Maßnahmen wöchentlich nachzuweisen. Laut Tersek verlängerte die Regierung die Gültigkeit der Maßnahmen jedoch mit "inhaltlich leeren und unveröffentlichten Beschlüssen". Offenbar habe sie die Anweisung des Verfassungsgerichts, die Lage und Maßnahmen jede Woche inhaltlich zu bewerten und ihnen auch die entsprechende Rechtsform geben zu müssen, nicht ernst genommen, schrieb er auf seiner Internetseite.

Das Verfassungsgericht traf die Entscheidung über die Schulsperren infolge einer verfassungsrechtlichen Prüfung der Verordnung vom 23. Oktober, die im Namen von zwei Kindern mit besonderen Bedürfnissen von deren Eltern eingereicht wurde. Die Höchstrichter haben dazu vorläufig beschlossen, dass ungeachtet der allgemeinen Schulsperre die Sonderschulen wieder geöffnet werden müssen. Die Kinder mit besonderen Bedürfnissen seien nämlich von der Schließung wesentlich mehr benachteiligt als andere Kinder.