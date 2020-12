Corona - Schulstart in NÖ nach 2. Lockdown "sicher und problemlos"

Verstärkte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bereits gelebte Praxis

Der Schulstart in Niederösterreich nach dem zweiten Lockdown für etwa 135.000 Schülerinnen und Schüler sei "sicher und problemlos" verlaufen, lautete am Dienstag das Resümee von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras. So seien die verstärkten Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen zu einem guten Teil bereits "gelebte und gewohnte Praxis".

Einen wesentlichen Beitrag für einen sicheren Neustart hätten zudem die etwa 72 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Schul- und Kindergartenbereich geleistet, die sich am vergangenen Wochenende testen hatten lassen. "Auch die anlassbezogenen Schnelltests im Verdachtsfall sorgen für einen möglichst sicheren Schulbetrieb", so die Überzeugung von Teschl-Hofmeister und Heuras.