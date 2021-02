Corona - Schultests: Protestbriefe machen in Kärnten die Runde

Bereits 200 Schreiben an Schulen eingelangt - Laut Bildungsdirektion "völlig substanzlos"

Bevor am kommenden Montag der Präsenzunterricht in Kärnten inklusive Selbsttests startet, machen Protestbriefe die Runde, in denen Eltern gegen die Tests von Schülern mobil machen. 200 solcher Schreiben sind bei Schulen in Kärnten eingelangt, sagte Bildungsdirektor Robert Klinglmair am Donnerstag auf APA-Anfrage. Die Schreiben seien aber "völlig substanzlos".

In dem Schreiben, das der APA vorliegt und aus dem die "Kleine Zeitung" in ihrer Donnerstagsausgabe zitierte, heißt es, eine Ausschließung von Kindern ohne Testnachweis "wäre jedenfalls ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz". Nichtsdestotrotz würden die Eltern ihre Kinder "nach den Semesterferien ohne Testbereitschaft in die Schule schicken".

Laut Klinglmair habe man die Direktionen bereits darüber informiert, dass die Corona-Tests durchzuführen sind, das sei per Erlass geregelt. Schüler, deren Eltern das nicht gestatten, seien wieder nach Hause zu schicken, erklärte der Bildungsdirektor in der "Kleinen Zeitung". Angesichts der mehr als 60.000 Schüler in Kärnten sei die Zahl der bisher eingelangten Protestschreiben vernachlässigbar, meinte Klinglmair.