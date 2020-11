Corona - Schweden hält an Sonderweg ohne Lockdowns fest

Tegnell: "So läuft das bei uns" - 5.990 Neuinfektionen am Freitag als Rekordwert

Auch in der zweiten Welle hält Schweden an seinem Sonderweg ohne Lockdowns fest. "Nein, wir bleiben auf diesem Weg", sagte der Chef-Epidemiologe Anders Tegnell der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview. "So läuft das bei uns in Schweden."

Die freiwilligen Maßnahmen würden zum riesigen Teil umgesetzt. Schweden gab am Freitag 5990 Neuinfektionen bekannt, der höchste Wert seit dem Ausbruch der Pandemie. Die Zahl der Toten stieg um 42, die höchste Zahl seit drei Monaten.

Während der ersten Welle war das "schwedische Modell" auch in Österreich kontrovers diskutiert worden, wobei sich die türkis-grüne Regierung zugute hielt, mit harten Maßnahmen eine Überlastung des Gesundheitssystems und viele Todesopfer verhindert zu haben.