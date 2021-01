Corona - Schweiz führt Quarantänepflicht für Reisende aus Irland ein

Mutiertes Virus als Grund

Die Schweiz hat eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Irland verhängt. Wer ab Dienstagmittag einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne, hießt es in einer angepassten Verordnung des Bundes. Grund ist die mutierte Variante des Coronavirus. Die Quarantänepflicht aufgrund des Mutanten gilt seit dem 21. Dezember bereits für Reisende aus Großbritannien und Südafrika.

Auf der Liste stehen Staaten oder Gebiete, in denen sich eine Mutation des Coronavirus SARS-CoV-2 ausbreitet, die ansteckender ist als die bisherig bekannte Virusform. In Irland waren die Corona-Fallzahlen nach den Festtagen explodiert. In der Schweiz und Liechtenstein sind bis am Montag in der Früh 88 Fälle der mutierten Coronaviren aus Großbritannien und Südafrika nachgewiesen worden. Sie wurden in 11 Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein nachgewiesen.