Corona - Schweiz will landesweit gratis Testungen anbieten

Euro-Schwäche bringt Schweizer ins Schwitzen Die Finanzprobleme in der Euro-Zone haben die Schweiz wieder zu einem "sicheren Hafen" für nervöse Anleger gemacht. Aus dem Euro-Raum flüchtet massenhaft Geld in das Alpenland, das sich als Nicht-EU-Mitglied nicht an dem Milliarden-Rettungspaket für die Euro-Zone beteiligen muss.