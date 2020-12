Corona - Schweizer Bauchemiekonzern Sika spürt die zweite Welle

CEO: "Haben intern mehr Betroffene unter den Mitarbeitern"

Auch der Schweizer Bauchemiekonzern Sika spürt die zweite Coronawelle. "Wir haben intern mehr Betroffene unter den Mitarbeitern", sagte Sika-Chef Paul Schuler am Dienstag im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (FuW). Die zweite Welle sei aus Sicht des Geschäftsganges hingegen weniger gravierend, führte Schuler aus. "Heute laufen die Baustellen und die Industrie mehrheitlich weiter."

Sika wurde im Jahr 1910 vom gebürtigen Vorarlberger Kaspar Winkler gegründet. In Österreich ist das Unternehmen mit neun Standorten und 280 Mitarbeitern in Produktion, Verkauf und Administration präsent.

Konzernchef Schuler führte die robuste Verfassung von Sika im Gespräch auf die global sehr breite Abstützung des Konzerns sowie das regional ausgerichtete Management zurück. Er gab sich zuversichtlich, dass das Unternehmen schon im kommenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. "Spätestens 2022 sollten wir die anvisierten 6 bis 8 Prozent organisches Umsatzwachstum wieder bringen", sagte er.

Dabei hielt der Manager an den Zielen der Strategie 2023 des Unternehmens fest, sie würden sicher erreicht, sagte er. Das Wachstum werde sich mittelfristig fortsetzen, laut Schuler dürfte der Jahresumsatz gar relativ bald 10 Milliarden Franken (9,23 Mrd. Euro) erreichen.

Für 2020 gelte aber, dass Sika zum Vorjahr etwas weniger Umsatz machen werde. Sika werde dabei künftig auf drei Pfeilern stehen, so Schuler. Damit meint er einerseits "Umweltfreundliches Bauen", andererseits den "Direktverkauf" der Produkte. "Drittens will Sika ein hervorragender Arbeitgeber sein, der Mitarbeiter steht im Zentrum", sagte der Manager.

Schließlich lässt Sika den Blick auch um den Globus schweifen. "Es gibt einige für uns interessante Länder, wo wir noch nicht vertreten sind, etwa in Zentralasien oder Afrika", erklärte Schuler. Hinzu komme die Expansion innerhalb der großen Länder. In China sei sein Unternehmen daran, die achtzehnte Fabrik zu bauen, zwei weitere seien in Planung. "Auch in den USA gibt es weiße Flecken."

Dabei ist für Schuler klar: "Wir haben Spielraum für Akquisitionen. Wir wollen keine Aktienrückkäufe vornehmen, weil wir nicht wissen, was mit dem Geld anfangen." Der Konzern wolle wachsen, obwohl es zu Corona-Zeiten natürlich schwieriger sei als sonst, ein Unternehmen zu akquirieren. Es sei heikel, die entsprechenden Diskussionen virtuell zu führen, ohne direkten Kontakt.