Corona: Schwelle von 70.000 Todesopfern in Italien überschritten

553 Tote und 14.522 Neuinfizierte in 24 Stunden

Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Coronavirus-Epidemie in Italien im Februar hat am Mittwoch die 70.000-Marke überschritten. Am Mittwoch wurde von 553 Personen berichtet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 628 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 70.395.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden stieg am Mittwoch auf 14.522 nach 13.318 am Dienstag, bei 175.364 durchgeführten Tests. 598.816 Personen befanden sich in Heimisolation. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 24.948 auf 24.546, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2.687 auf 2.624.

In Loreto nahe der Adria-Hafenstadt Ancona wurde bei einer Person, die keine direkten Kontakten zu Großbritannien hatte, das mutierte Covid-19 festgestellt. Die Person befinde sich jetzt mit ihrer Familie in Heimisolation, berichteten die italienischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch.

Italien bereitet sich indes auf die große Impfkampagne vor, die am Sonntag beginnt. Lkw mit Impfstoffen des US-Pharmakonzerns Pfizer/Biontech sind von Belgien in Richtung Italien unterwegs. Sie sollen von der Grenze in Richtung Rom von Fahrzeugen der italienischen Sicherheitskräfte eskortiert werden. Das Innenministerium in Rom warnte vor der Gefahr von Überfällen auf Transporten von Impfstoffen. Die Kriminalität könnte versuchen, Impfdosen zu stehlen, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

Die römische Krankenpflegerin Claudia Alivernini (29), die in dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhauses "Spallanzani" beschäftigt ist, ist die erste Italienerin, die gegen das Coronavirus geimpft werden soll. Es werden dann zwei Ärzte und eine Forscherin des Krankenhauses folgen.