Corona - Screening-Programm in Kärnten wird ausgeweitet

Nun auch wöchentliche Tests für Mitarbeiter in Mobiler Pflege, Behinderten- und Jugendhilfe

In Kärnten werden die Corona-Tests im Sozialbereich mit kommender Woche ausgeweitet. Wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, sollen die Mitarbeiter der Mobilen Pflege-Dienste, der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe und der Zentren für Psychosoziale Rehabilitation Tests für eine wöchentliche Testreihe zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Träger seien für die Testausführung selbst zuständig und verantwortlich, an sie werden ab Montag die Testkits verteilt. Gemäß den Screeningbestimmungen sei die Teilnahme freiwillig, sagte Prettner, sie appellierte aber an die Mitarbeiter, sich wöchentlich testen zu lassen. In den Pflegeheimen werden die wöchentlichen Tests ab kommender Woche auf tägliche Tests - jeweils vor Dienstbeginn - ausgeweitet.