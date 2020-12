Corona - Sechs außenpolitische Fragen an Österreichs Politspitze

Van der Bellen, Kurz, Kogler, Schallenberg, Edtstadler, Rendi-Wagner, Meinl-Reisinger und Hofer zogen Pandemie-Bilanz aus internationalem Blickwinkel

Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 auf der ganzen Welt geprägt. Knapp vor dem Jahreswechsel hat die APA Österreichs Politspitze gebeten, eine außenpolitische Bilanz des Themas zu ziehen. Sechs Fragen wurden vom Bundespräsidenten, Regierungsmitgliedern und den Vorsitzenden der Oppositionsparteien beantwortet.

Folgende Fragen ergingen an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Europaministerin Karoline Edtstadtler (ÖVP), Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sowie Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS):

1) Politiker können sich nicht völlig zurückziehen. Sind sie überrascht, dass Sie es ohne SARS-CoV2-Infektion durch das Jahr (oder zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt) geschafft haben?

2) Was hat die existenzielle Bedrohung SARS-CoV2 aus der Welt und Europa gemacht? Sind die einzelnen Staaten heute solidarischer oder egoistischer als noch vor einem Jahr?

3) Hat die Coronakrise die EU geschwächt? Oder wird sie letztlich gestärkt daraus hervorgehen?

4) Welchen außenpolitischen Themen ist heuer wegen der Coronakrise zu wenig Beachtung geschenkt worden?

5) Welche Lehre nehmen sie aus dem Corona-Jahr 2020 für die internationale Politik mit?

6) Was wird vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump bleiben? Hat ihm seine Corona-Politik geschadet?

Im Folgenden die gesammelten Antworten in chronologischer Reihenfolge:

ALEXANDER VAN DER BELLEN (Bundespräsident):

1) - 2) Die Pandemie hat uns alle völlig unvorbereitet erwischt. Europa hat sich im Frühjahr im ersten Schreck auf die Kleinstaaterei zurückgezogen nach dem Motto: In der Krise einsam statt gemeinsam. Aber, nach dem ersten Schock, wuchs mit jedem Tag die Erkenntnis: Die Isolation ist eine Sackgasse. Es braucht eine Kehrtwendung, wir kommen da nur zusammen durch.

Es gab aber auch zu Beginn schon europäische Zusammenarbeit wie etwa bei der Aufnahme von Patienten aus anderen Ländern in Intensivstationen, bei den koordinierten Rückholaktionen europäischer Staatsbürger aus diversen Urlaubsländern und der gegenseitigen Anerkennung von Testungen.

Das gemeinsame Europa war zudem erfolgreich in der Forschung, Produktion und natürlich bei der gemeinsamen Beschaffung von Impfstoffen durch die EU-Kommission für alle Mitgliedstaaten. Dabei ist Gesundheit eigentlich in der Kompetenz der Nationalstaaten. Hier zeigt sich, dass der europäische Gedanke lebt und eine starke Solidarität existiert.

Auch auf internationaler Ebene stimmt mich einiges zuversichtlich: Es gibt ein klares Bekenntnis dazu, dass Impfstoff allgemein verfügbar sein soll, auch für ärmere Länder; und auch positive Signale zum europäischen Vorschlag einer Internationalen Impfstoffkonvention im Rahmen der WHO. Auch wenn einige Fragen noch offen sind, so sind das doch sehr positive Signale.

3) Was die EU und der deutsche Ratsvorsitz allen Unkenrufen zum Trotz in diesem Jahr geleistet haben, ist bemerkenswert: eine historische Entscheidung über die gemeinsame Aufnahme von Schulden zur Finanzierung des Wiederaufbaufonds von bis zu 750 Mio. EUR, verknüpft mit einem neuen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Zudem ein ehrgeiziges neues Klimaziel bis 2030.

Es freut mich sehr, dass die EU-Mitgliedsstaaten sich dazu durchgerungen haben. Die Europäische Union hat ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt und die deutsche Ratspräsidentschaft wirklich hervorragende Arbeit geleistet.

Der Wermutstropfen ist natürlich der Brexit - und für Österreich als in der Westbalkanregion sehr engagierter Staat auch die leider nicht gelungene Einigung auf den nächsten Schritt im Heranführungsprozess für Nordmazedonien und Albanien.

Insgesamt hoffe ich nicht nur, sondern bin ich auch davon überzeugt, dass die EU in mehrerlei Hinsicht gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.

4) Ganz eindeutig der Klimakrise: 2020 hätte es Meilensteine geben sollen, etwa mit der wichtigen Klimakonferenz COP26 und dem ersten UN-Biodiversitätsgipfel. Wie wir wissen, hatte die Pandemie heuer andere Pläne mit uns. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht weiterhin kostbare Zeit in der Bekämpfung der Klimakrise verlieren.

Was mich schmerzt, ist die Tatsache, dass aufgrund der Pandemie zahlreiche humanitäre Krisen auf der ganzen Welt in den Hintergrund gerückt sind: etwa von der Hungerkatastrophe im Jemen bis zu den überfüllten Flüchtlingslagern in Nordafrika und im Nahen Osten. Die Pandemie trifft die Ärmsten und Verwundbarsten ganz besonders. Das sollten wir gerade in dieser Zeit nicht vergessen. Umso erfreulicher ist, dass die Arbeit des Welternährungsprogramms mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

5) All die großen Herausforderungen vor denen wir stehen, die Bekämpfung der Corona-Pandemie oder die Bewältigung der Klimakrise, können nur mit internationaler Zusammenarbeit gelöst werden.

6) Ich schaue nach vorne und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Joe Biden und seinem Team. Es ist sehr wichtig, dass eine seiner ersten Ankündigungen war, die USA werde unter ihm wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Auch seine weiteren Aussagen bestätigen, dass Biden - im Gegensatz zu Trump - wieder die internationale Zusammenarbeit sucht. Österreich und die EU haben mit ihm einen wichtigen Partner zurückgewonnen.

Aber wir dürfen uns keine Illusionen machen: Europa wird auch unter einem Präsidenten Biden nicht mehr so im Fokus der US-Politik stehen aufgrund des Aufstiegs von China. Wir müssen als Europäer im Ringen zwischen USA und China darauf achten, dass wir auf eigenen Füssen stehen.

SEBASTIAN KURZ (Bundeskanzler/Parteichef ÖVP):

1) Die Pandemie ist für uns alle eine extreme Herausforderung. In danke allen, die einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten, insbesondere den Ärztinnen und Ärzten, den Krankenpflegerinnen und -pflegern sowie den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, aber auch allen anderen. Allen an Corona Erkrankten möchte ich zudem eine rasche Genesung wünschen.

2) Die Pandemie hat uns drastisch vor Augen geführt, dass wir globale Herausforderungen wie diese Pandemie nur gemeinsam durch multilaterale Zusammenarbeit bewältigen können, indem wir gemeinsam Impfstoffe und Medikamente gegen Corona entwickeln sowie bei der Beschaffung von Schutzausrüstung zusammenarbeiten.

3) Die EU hat nach anfänglichen Problemen richtig auf die Pandemie reagiert, insbesondere mit den gemeinsamen Bemühungen zur Unterstützung der Entwicklung und Bereitstellung von COVID-Impfstoffen und der verstärkten Koordination im Umgang mit der Pandemie. Ich danke EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für den sehr erfolgreichen europäischen Beschaffungsprozess von COVID-Impfstoffen. Die EU wird am Ende mehr Impfstoff haben, als sie selbst benötigt und damit auch anderen Staaten, vor allem am Westbalkan, helfen können.

4) Kriegerische Konflikte wie im Jemen, in Berg Karabach oder aktuell in Äthiopien sind sicherlich in der Berichterstattung in den Hintergrund getreten. Aktuell sind zudem über 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, denen wir vor Ort helfen müssen.

5) Unsere Lehre aus diesem Jahr muss sein, dass es Herausforderungen gibt, wie Pandemien oder Terrorismus, die uns unvorhergesehen treffen und die wir als Nationalstaaten alleine nicht bewältigen können.

6) Präsident Trump hat innen- wie außenpolitisch einige Initiativen gesetzt, zum Beispiel die Normalisierung der Beziehungen Israels mit einigen arabischen Ländern. Die Corona-Pandemie hat alle Länder weltweit vor extreme Herausforderungen gestellt so auch die USA und in Europa.

WERNER KOGLER (Vizekanzler/Parteichef Die Grünen):

1) Dieses Jahr hat uns allen viel abverlangt. Jeder Mensch, der an Corona erkrankt, ist einer zu viel. Ich bin dankbar, dass bisher mein direktes Umfeld, meine Verwandten und Freunde weitgehend verschont worden sind. Vielen in Österreich geht es nicht so und ich denke hier auch besonders an jene, die aufgrund von Corona ihre Liebsten verloren haben. Ihnen gilt mein größtes Beileid und meine Anteilnahme.

Für mich persönlich: In meinem beruflichen Alltag achte ich sehr auf die Einhaltungen aller Schutzmaßnahmen, Treffen finden fast nur noch virtuell statt. Hände waschen, Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen, das ist der Beitrag, den jeder Einzelne - auch ich - leisten kann, um die Ansteckungen zu verringern. Auch privat habe ich mich dieses Jahr- wie sehr viele Menschen in Österreich - stark eingeschränkt. Wie vielen Menschen, die in Österreich leben, vermisse auch ich das Beisammensein mit meinen Verwandten und im großen Freundeskreis. Ich versuche aber etwa mit meiner Mutter telefonisch in Kontakt zu bleiben und freue mich umso mehr auf die Zeit, wo wir hoffentlich wieder zusammen sein können.

2) Die EU hat 2020 in der ersten Phase der Pandemie geschwächelt. Da ist viel nationaler Egoismus durchgekommen. Gleichzeitig hat Corona auf fürchterliche Weise klargemacht: die Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam bewältigen - da geht es nicht nur um die Gesundheitskrise und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen, sondern auch um die größte Krise, gegen die es keine Impfung gibt: die Klimakatastrophe.

3) Ich bin da zuversichtlich: Etwa bei der Beschaffung der Impfstoffe hat die Zusammenarbeit in der Union hervorragend funktioniert. Die gemeinsame Beschaffung wird eine gerechte Verteilung besser absichern. Sowohl bei der Beschaffung und Verteilung des Impfstoffes als auch bei Errichtung des Wiederaufbaufonds hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit die Union stärkt. Auch die Weichenstellungen zur Bewältigung der Klimakrise sind zukunftsweisend - eine Einigung des europäischen Rates auf eine Reduktion der CO2-Emissionen von 55 Prozent wäre vor einem Jahr nicht vorstellbar gewesen. Insgesamt bin ich der Meinung, dass die EU nur gemeinsam durch die Krise kommt.

4) In der öffentlichen Wahrnehmung ist den Krisen im Nahen Osten,- Stichwort Krieg im Jemen und Zerfall Syriens -, den Entwicklungen am Horn von Afrika - der Umgang der äthiopischen Regierung mit den Rebellengruppen aus Tigray - und dem kriegerischen Auseinandersetzung um Berg-Karabach zu wenig Beachtung geschenkt worden. Die Corona-Krise hat in vielen Regionen der Welt die Situation für die Menschen noch zusätzlich verschärft. Ich bin froh, dass wir mit der Vervielfachung des Auslandskatastrophenfonds (AKF) hier hinschauen und die schlimmste Not lindern können. Allein heuer hat Österreich 50 Mio. Euro zur Bewältigung humanitärer Notlagen in zahlreichen Krisengebieten aus dem AKF zur Verfügung gestellt. Bis zum Ende der Legislaturperiode steigt dieser Betrag jährlich auf 60 Mio. Euro.

5) Das Virus beschäftigt uns weltweit und es hat sich gezeigt: lokale Vorgänge sind global begründet. Zur Überwindung der Pandemie ist Solidarität, Unterstützung auf internationaler Ebene und Multilateralismus entscheidend. Die enorme Kraftanstrengung, die wir nun zur Bewältigung der Pandemie geleistet haben, ist ein Ansporn für die Bewältigung der Klimakrise: Die Ökologisierung der Weltwirtschaft kann nur gemeinsam gelingen. Auch hier zähle ich als Europäer auf den neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden und die versprochene Rückkehr der USA ins Pariser Klima-Abkommen.

6) Eines kann man sagen: Genützt hat sie ihm nicht. Als US-Präsident ist Donald Trump vor allem durch martialische Rhetorik aufgefallen. Die von ihm ständig betriebene Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft wird sicherlich noch Generationen beschäftigen. Hoffentlich Bestand haben werden die Friedensabkommen Israels mit einigen arabischen Staaten. Stabilität in Nahost hat Vorteile für die Menschen in der Region, aber auch für die internationale Sicherheit und den Frieden in der Welt.

ALEXANDER SCHALLENBERG (Außenminister/ÖVP):

1) COVID-19 verlangt uns allen viel ab. Wie alle anderen auch, mussten wir in der Politik unseren Arbeitsalltag völlig umstellen und einen Großteil der Termine in den virtuellen Raum verlagern. Doch wie Sie richtig sagen: Politik lebt von sozialer Interaktion und Kommunikation - das geht nicht nur auf 2D über Videokonferenzen. Manchmal sind persönliche Treffen und Gespräche gerade auf internationaler Ebene einfach notwendig. Dass ich mich bei einem solchen Treffen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln mit COVID-19 infiziert habe, zeigt, wie heimtückisch dieses Virus ist. Ich hatte aber Glück im Unglück und bin glimpflich davongekommen.

2) Das erste Mal in der jüngeren Geschichte sind alle Staaten und alle Gesellschaften dieser Erde mit ein und derselben Herausforderung konfrontiert. Dieses weltumspannende Virus führt uns allen vor Augen, dass kein Land - und sei es noch so groß und wohlhabend - Krisen dieser Dimension alleine lösen kann. Nach einem ersten egoistischen Schockmoment im Frühjahr hat sich daher gerade in der Europäischen Union Solidarität als Handlungsmaxime rasch durchgesetzt. Die Art, wie wir gemeinsam und solidarisch mit der Frage der Verteilung des Impfstoffs umgehen, macht das deutlich. Denn bei der Bekämpfung dieses Virus gilt: Niemand ist in Sicherheit, solange nicht alle in Sicherheit sind.

3) Weder - noch. Gesundheitspolitik ist vornehmlich nationalstaatliche Aufgabe. Aber es ist stärker ins Bewusstsein gerückt, dass wir besser fahren, wenn wir zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Eines dieser gemeinsamen Projekte ist mit Sicherheit die Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs gegen COVID-19. Hier haben wir eine klare, gemeinsame Strategie auf europäische Ebene entwickelt. Zudem hat sich sehr rasch gezeigt, dass die Europäische Union eine Solidargemeinschaft ist, etwa bei der wechselseitigen Aufnahme von Intensivpatienten, der Zurverfügungstellung von medizinischem Schutzmaterial oder dem sehr engen Austausch zum Grenzmanagement.

4) Vielerorts wirkt COVID-19 wie ein Brandbeschleuniger humanitärer Krisen. Europa ist zur Zeit von einem regelrechten Feuerring an Krisenherden umgeben. Wir alle mussten miterleben, wie schnell vermeintlich kalte Konflikte wieder aufflammen können, wie etwa in der Westsahara, in Berg-Karabach oder Äthiopien. Die Pandemie hat sicherlich Sand ins außenpolitische Getriebe gebracht. Dennoch muss es uns gelingen, zu einem Mehr an Sicherheit und Stabilität in unserer Nachbarschaft beizutragen.

5) Außenpolitik kennt keinen Lockdown. Konflikte und Krisen haben keine Angst vor einem Virus. Und die internationale Politik lebt vielleicht mehr als andere Bereiche von persönlichen Kontakten, von Gesprächen am Rande von großen Konferenzen, von dem einen oder anderen offenen Wort unter vier Augen und von dem, was man zwischen den Zeilen lesen kann. Das ist eine Tatsache, die noch mehr ins Bewusstsein gerückt ist in diesem außergewöhnlichen Jahr, geprägt von Videokonferenzen und Telefonaten. Dieser persönliche Austausch ist in manchen Situationen einfach nicht zu ersetzen.

6) Die Bewertung, was von der Trump-Administration bleiben wird, muss künftigen Historikern überlassen bleiben. Es würde wohl eine Bilanz mit Schattenseiten, aber auch Lichtmomenten sein. Zu letzteren würde ich jedenfalls die sogenannten Abraham-Abkommen zählen, die die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mehrerer arabischer Staaten mit Israel mit sich brachten. Sie haben die politische Landkarte im Nahen Osten maßgeblich verändert.

KAROLINE EDTSTADLER (Europaministerin/ÖVP):

1) Mein Team und ich waren sehr vorsichtig und haben uns im Arbeitsalltag selbst sehr strenge Regeln auferlegt. Dennoch hat es auch in meinem Kabinett Fälle gegeben. Das zeigt, dass man trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen nie 100 Prozent vor dem Virus gefeit ist. Wer Maske trägt, sich die Hände wäscht und Abstand zu anderen hält, kann das Risiko einer Infektion jedoch stark reduzieren.

2) Zu Beginn der Krise haben wir eine Art Schockstarre in Europa erlebt und ein Zurückfallen in nationalistische Denkmuster. Ich denke da zum Beispiel daran, dass bereits bezahlte medizinische Güter an den Binnengrenzen aufgehalten wurden. Nach und nach wurde jedoch allen bewusst, dass wir diese Krise nur gemeinsam meistern können. Ich glaube, dass wir als Europäische Union und insbesondere als Österreich mit unseren Nachbarstaaten in dieser Krise noch enger zusammengewachsen sind und die europäische Solidarität insgesamt gestärkt wurde.

3) Das wird sich erst zeigen. Diese Krise hat die Stärken, aber auch die Schwächen der Union schonungslos aufgezeigt. Ob die EU gestärkt oder geschwächt aus ihr hervorgeht kommt ganz darauf an, ob wir alle nun willens sind, die Lehren aus der Krise zu ziehen und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Jetzt braucht es den Mut zur Veränderung und zur Weiterentwicklung. Daher plädiere ich bereits seit Jahresbeginn für einen raschen Start der Konferenz zur Zukunft Europas und bin froh, dass diese beim Sonder-RAA zumindest informell - unter Beteiligung von Jugendbotschaftern als Vertreter der Next Generation - gestartet wurde. Jetzt hoffe ich auch auf einen raschen offiziellen Starttermin.

4) Die Coronakrise hat 2020 alle anderen Themen überschattet. Dennoch haben wir in Europa einiges weitergebracht. Unter anderem konnten die EU-Staaten sich darauf einigen, die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien aufzunehmen. Österreich hat eine Heranführung des Westbalkans an die Europäische Union immer unterstützt. Was uns noch nicht gelungen ist, ist einen Termin für den Start der Beitrittskonferenz zu finden. Ein anderes Beispiel ist die Weiterentwicklung der Regelungen im digitalen Raum, die nun auch vorangeht. Es ist Zeit aus dem digitalen Mittelalter heraus zu kommen.

5) Egal, wie unterschiedlich unsere Länder, Kulturen, Bräuche oder Religionen auch sein mögen - Menschheit sitzen wir alle im selben Boot. Das hat uns diese Pandemie ganz deutlich vor Augen geführt. Und genau das sollte uns auch in anderen Bereichen eine Lehre sein. Ich denke da zum Beispiel an den Klimawandel oder die Digitalisierung. Diese Herausforderungen kennen keine nationalen Grenzen und betreffen uns alle. Daher sind wir auch gefragt, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und alle einen Beitrag zu leisten.

6) Darüber kann man nur spekulieren. Klar ist aber: Die Gesellschaft in den USA scheint gespalten, das hat sich auch bei den Wahlen gezeigt. Joe Biden hat angekündigt, die Gräben zuschütten zu wollen. Ich würde ihm und den Bürgerinnen und Bürgern der USA jedenfalls wünschen, dass es gelingt. Österreich pflegt traditionell gute Beziehungen mit den USA. Das war unter Präsident Trump so und wird auch unter Joe Biden so sein.

PAMELA RENDI-WAGNER (Nationalratsabgeordnete/Partechefin SPÖ)

1) Natürlich bin ich froh, aber auch wenn man alle Hygieneregeln einhält, kann niemand das Infektionsrisiko hundertprozentig ausschließen. Eine Corona-Infektion darf niemals zu Stigmatisierung führen.

2) Gerade zu Beginn der Krise haben wir erlebt, dass viele Staaten nur auf sich geschaut haben. Geschlossene Grenzen in Europa, Ausfuhrverbote von Medizinprodukten, Blockaden von EU-Hilfsgeldern waren die Folge. Manches davon mag in der Krise verständlich erscheinen, solidarisch ist es meistens nicht. Denn die Corona-Pandemie lässt sich nur gemeinsam bewältigen. Hier hat sich im Laufe des Jahres vieles zum Positiven entwickelt, wie etwa die internationale Hilfe für jene Regionen, deren Spitalskapazitäten überlastet waren.

3) Die EU ist, was wir aus Europa machen. Gemeinsam ist man stärker. Das sehen wir sowohl bei der historisch einzigartigen Entwicklung und gemeinsamen Beschaffung des Covid-Impfstoffs, bei dem in der EU alle an einem Strang ziehen. Als auch bei der dringend notwendigen Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise. Unternehmen und Arbeitsplätze müssen gerettet werden - in ganz Europa. Deshalb war die rasche Einigung auf einen europäischen Aufbauplan - auch wenn die österreichische Regierung hier lange gebremst hat - entscheidend. Investitionen und Zuschüsse erzeugen Wachstum, um nicht nur gemeinsam, sondern auch gestärkt aus der Krise zu kommen.

4) Der weltweite Kampf gegen den Klimawandel ist in diesem Jahr stark in den Hintergrund gerückt. Das Jahr 2020 dürfte eines der drei wärmsten seit Beginn der Aufzeichnung werden. Das Pariser Klimaschutzabkommen muss wieder mit Leben erfüllt werden. Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, an seinem ersten Amtstag dem Klimaabkommen wieder beizutreten. Das ist ein wichtiges Signal für den globalen Klimaschutz.

5) Die Corona-Pandemie betrifft alle Länder und zeigt, wie schnell sich ein Virus in der globalisierten Welt verbreiten kann, wie verwundbar und abhängig wir sind. Klar ist: Die Pandemie kann nur miteinander bekämpft werden. Diese Lehre gilt es auch in die Zukunft zu tragen. Eine weitere wichtige Lehre ist, dass wir mehr auf "Made in Austria" und "Made in Europe" setzen müssen, um uns vor allem bei medizinischen Produkten unabhängiger von globalen Lieferketten zu machen.

6) Die entscheidende Frage ist, wie sehr Trumps Corona-Politik der weltweiten Pandemiebekämpfung geschadet hat? Trump hat sich als US-Staatsoberhaupt an die Spitze einer Bewegung gestellt, die das Virus niemals ernst genommen, die Schuld für eigenes Versagen abgeschoben und die dramatischen Folgen vollkommen unterschätzt hat. Die Verachtung demokratischer Institutionen, der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Medien, gesellschaftlicher Minderheiten und internationaler Organisationen hat seine gesamte Amtszeit geprägt. Die Wahl von Joe Biden und Kamala Harris ist richtungsweisend und ein wichtiges Zeichen gegen Ausgrenzung und Spaltung. Denn auf internationaler Ebene brauchen wir dringend die Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen, um die drängenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu können.

NORBERT HOFER (Dritter Nationalratspräsident/Parteichef FPÖ):

1) Ich habe es auch mit einer SARS-Cov-2-Infektion gut durch das ablaufende Jahr geschafft.

2) Die Welt und Europa durchlaufen verschiedene Entwicklungen rund um das Virus. Ich habe den Eindruck, dass ein großer Teil dieses Jahres sehr von großer Angst rund um die eigene Gesundheit geprägt war. Wir sehen aber auch, dass zunehmend Sorgen rund um die wirtschaftliche Entwicklung der Länder entstehen. In den nächsten beiden Jahren wird uns wohl genau diese wirtschaftliche Entwicklung besonders beschäftigen.

3) Die Coronakrise hat die EU zumindest nicht gestärkt. Sie hat vor allem in der ersten Phase gezeigt, dass sie keinen Beitrag zur Lösung der Krise leisten konnte. Ich erinnere an das Zurückhalten von wichtiger Schutzausrüstung an den Grenzen innerhalb der Europäischen Union.

4) Mit Sicherheit dem Kampf gegen den radikalen Islamismus, den politischen Islam und den sogenannten Islamischen Staat, der Frage der Russland-Sanktionen und auch der weitere Vorgangsweise in dieser Frage sowie den zu erwartenden Entwicklungen nach der Präsidentenwahl in den USA. Der neue Präsident wird mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Schwerpunkte in seiner Außenpolitik setzen. Nicht zu vergessen ist, dass im Nachfeld der Coronakrise China in der Welt nicht an Gewicht verloren, sondern gewonnen hat.

5) Wenn wir es objektiv betrachten, dann war Donald Trump natürlich ein Präsident, der mehr als polarisiert hat und in sozialen Netzwerken mit seinen Formulierungen für Verwunderung gesorgt hat. Er hat aber auch im Nahe Osten einen Friedensprozess in Gang gesetzt hat, der hoffentlich nachklingen wird.

6) Es wird wohl sehr viel Regierungen in dieser Welt geben, die im Rahmen der Pandemie nicht geglänzt haben. So ist zu erwähnen, dass der berühmte Satz "Wir sind besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen Länder" für Österreich längst nicht mehr gilt - wie auch für viele andere Staaten.

BEATE MEINL-REISINGER (Nationalratsabgeordnete/Parteichefin NEOS)

1) Überrascht ist das falsche Wort. Dankbar trifft es eher. Wir haben bei NEOS sehr rasch reagiert und bestmögliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben möglichst vom Home Office aus gearbeitet, FFP2 Masken wurden zur Verfügung gestellt und regelmäßige Tests angeboten. Und wohl auch deshalb hat es bei uns fast keine Fälle gegeben.

2) Von einem gemeinsamen Europa hat man zu Beginn der Krise jedenfalls nicht viel gesehen. Auch die österreichische Regierung hat im Sommer versucht, möglichst viele Touristen im Land zu halten - eine Strategie, die uns jetzt im Winter auf den Kopf fällt. Ich hoffe aber, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs dazugelernt haben. Zumindest bei der Impfstoff-Beschaffung hat Europa gemeinsam gehandelt. Immerhin, ein erster Schritt. Die großen Herausforderungen - nicht nur eine Pandemie - bekommt Europa viel besser gemeinsam in den Griff.

3) Ich bin überzeugt davon, dass die EU letztlich gestärkt aus der Krise kommen wird. Wir sehen, dass wir als kleines Land einem überstaatlichen Problem einfach nicht alleine gegenübertreten können. Auch der Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft wird dank der gemeinsamen Politik schneller vorangehen, und natürlich werden wir als Exportland genau davon besonders profitieren. Vor dem Hintergrund war der Kurs der "Geizigen Vier" bei den Verhandlungen zur Finanzierung der gemeinsamen Corona Hilfen besonders unverständlich. Wir haben im Frühjahr gesehen: Wenn Italien leidet, leidet unsere Exportwirtschaft - davon hängt aber letztlich unser Wohlstand ab.

4) Allen. Aber vielleicht die zwei wichtigsten: Erstens, unsere Positionierung als Europa gegenüber der neuen Herausforderung China. Und zweitens, unsere Positionierung gegenüber den USA, die gerade nach Trump das Fenster zu einer neuen Beziehung aufgemacht haben. Nicht mehr rein antagonistisch, aber eben auch nicht in der naiven Hoffnung, dass die Amerikaner unsere Probleme für uns lösen. Wir müssen eine gemeinsame Außenpolitik auf die Reihe bekommen, sonst wird Europa zunehmend geschwächt zwischen den USA und China.

5) Gerade für ein kleines Land wie Österreich zeigt sich in Krisenzeiten, dass wir langfristig nur dann erfolgreich sein können, wenn wir mit anderen Staaten zusammenarbeiten. Die europäischen Regierungschefs haben in der Krise vor allem nationalstaatlich gedacht - gerade, wenn ich an die geschlossenen Grenzen im Frühjahr denke. Aber die Realität sieht anders aus - Österreich ist ein Teil Europas und entsprechend vernetzt - Familienmitglieder leben oder studieren im Ausland, Geschäftsbeziehungen sind europäisch.

Wir haben gesehen, wie sehr wir von ausländischen Arbeitskräften - gerade beispielsweise im Bereich der Pflege und 24 Stunden-Betreuung abhängig sind. Wir haben gesehen, wie dringend wir ausländischen Touristen brauchen - aber auch internationale Forscher und internationale Kooperationen. Wie sehr Österreich letztlich vom internationalen Handel abhängig ist - und von der Europäischen Union, ohne die wir sicher nicht bereits im ersten Durchgang Impfdosen bekommen hätten. Österreich profitiert massiv von der Mitgliedschaft der Europäischen Union - diese Erkenntnis hat sich für mich gerade in dieser Krise noch einmal bestätigt.

6) Donald Trump lag schon vor Corona in den Umfragen zurück - aber "was wäre wenn-Überlegungen" bringen uns nicht weiter. Fakt ist, dass er ein tief gespaltenes Land zurücklässt. Für Europa gilt es jetzt, eine neue, selbstbewusste und eigenständige Form der Zusammenarbeit mit den USA zu suchen.