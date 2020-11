Corona - Sechs Todesfälle am Freitag in Kärntner Spitälern

Jüngster gestorbener Covid-Patient war 57 Jahre alt - 868 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden um 14.00 Uhr

Der Landespressedienst Kärnten hat am Freitagnachmittag sechs weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gemeldet. Die Menschen starben mit bzw. an ihrer Infektion mit dem Coronavirus in einem Spital des Bundeslandes. Vier von ihnen waren über 80 Jahre alt, zwei von ihnen waren jünger. Ein Patient war 65 Jahre alt, der andere 57.

Am Nachmittag wurden weitere Neuinfektionen gemeldet. Mit Stand 14.00 Uhr hatten waren innerhalb von 24 Stunden 868 Fälle hinzugekommen. Am meisten Neuinfektionen gab es in Klagenfurt mit 158, gefolgt vom Bezirk St. Veit mit 142. Auch in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt wurden mehr als 100 neue Fälle registriert. Am wenigsten neue Fälle wurden im Bezirk Hermagor entdeckt. Dort waren es 14.