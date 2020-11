Corona - Sechs Todesfälle in Niederösterreichs Krankenhäusern

Gesamtzahl auf 255 gestiegen

Aus Niederösterreichs Landeskliniken sind am Freitag sechs Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 80 bis 90 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland stieg damit auf 255. Insgesamt 38 davon wurden seit Wochenbeginn registriert.

Gleich dreifach genannt wurde am Freitag das Landesklinikum Wiener Neustadt. Dort starben ein 80-Jähriger sowie zwei 82-Jährige. In Melk und Mistelbach wurde das Ableben von jeweils einem 86-Jährigen beklagt, in Scheibbs das einer an Covid-19 erkrankten 90-Jährigen.