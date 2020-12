Corona - Sechs Todesfälle und 56 Neuinfektionen im Burgenland

Bisher insgesamt über 8.000 positive Fälle im Bundesland registriert

Im Burgenland wurden seit Samstag 56 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Bundesland kletterte laut Angaben des Koordinationsstabes Coronavirus vom Sonntag um sechs auf 124. Eine 96-Jährige aus dem Bezirk Jennersdorf, eine 85-Jährige und ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf sowie zwei Frauen im Alter von 91 und 80 Jahren und ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg starben im Zusammenhang mit Covid-19.

1.238 Personen galten als aktuell als erkrankt, das waren 72 weniger als am Vortag. Bisher wurden im Bundesland insgesamt 8.050 positive Fälle verzeichnet, die Zahl der Genesenen kletterte um 122 auf 6.688. 91 Patienten wurden in Spitälern behandelt, 14 von ihnen auf Intensivstationen. 1.718 Menschen befanden sich in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne, 112 weniger als am Samstag.