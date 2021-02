Corona - Sechs weitere Fälle der Südafrika-Variante in Südtirol

In drei Gemeinden - Land verordnete verschärfte Maßnahmen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Land verordnete verschärfte Maßnahmen, Stellungnahme Landeshauptmann Kompatscher ---------------------------------------------------------------------

In Südtirol sind sechs weitere Fälle der südafrikanischen Coronavirus-Variante festgestellt worden. Betroffen seien die Gemeinden Lana, St. Martin in Passeier und Mals, informierten der Südtiroler Sanitätsbetrieb und das Land Südtirol am Samstagvormittag. Es wurden verschärfte Maßnahmen für das gesamte Passeiertal sowie Lana und Mals verordnet, außerdem rief Landeshauptmann Arno Kompatscher zu landesweit erhöhter Vorsicht auf.

Bereits am vergangenen Donnerstag war in den vier Gemeinden Meran, Riffian, St. Pankraz und Moos in Passeier die südafrikanischen Corona-Mutante festgestellt worden. Die daraufhin angekündigte Test-Pflicht zum Betreten sowie Verlassen der vier betroffenen Gemeinden wird nun - wegen der unmittelbaren Nähe der Gemeinden Kuens und St. Leonhard in Passeier - auf das gesamte Passeiertal sowie die Gemeinden Lana und Mals ausgedehnt.

"Es ist eine sehr aufwendige Maßnahme mit großen organisatorischen Herausforderungen und Einschränkungen für die Menschen, jedoch ist diese Teststrategie der einzig mögliche Kompromiss, um in Absprache mit den römischen Stellen die ursprünglich geforderte totale Abriegelung zu vermeiden", sagte Kompatscher. Während für die vier Gemeinden Meran, Riffian, Moos im Passeier und St. Pankraz die Kontrollen bereits am Montag beginnen, starten sie für die neu hinzugekommenen Gemeinden ab Mittwoch. Starke Einschränkungen gibt es etwa auch für Baustellen und Industriebetriebe, für die Schulen gilt Fernunterricht.

Kompatscher zeigte sich angesichts der neuesten Entwicklung besorgt: "Sollte die südafrikanische Variante auch in anderen Landesteilen nachgewiesen werden, sind wir bald an einem Punkt, an dem einheitliche Regelungen für das gesamte Landesgebiet notwendig werden." Es brauche nun wieder die Geduld, den Mut sowie die Zuversicht aller. Man müsse darauf bauen, "dass durch die Impfungen ein Schutz erreicht wird, der uns diese Situation definitiv bewältigen lässt", so der Landeshauptmann.