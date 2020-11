Corona - Sechs weitere Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

Personen im Alter von 61 bis 86 Jahren gestorben - Gesamtzahl auf 327 gestiegen

In Niederösterreichs Spitälern sind am Samstag sechs Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 61 bis 86 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg damit auf 327.

Im Landesklinikum Amstetten starb ein 61-Jähriger, in Wiener Neustadt ein 73-Jähriger, in Tulln eine 78-Jährige und in St. Pölten ein 81-Jähriger. Aus Stockerau wurde das Ableben einer 85-Jährigen vermeldet, aus Mistelbach das eines mit Covid-19 infizierten 86-Jährigen.