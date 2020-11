Corona - Sechs weitere Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

Gesamtzahl auf 434 gestiegen

In Niederösterreichs Spitälern sind am Sonntag sechs Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Vier Männer und zwei Frauen zwischen 79 und 93 Jahren starben mit oder an Covid-19, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mit. Die Gesamtzahl der Todesfälle in den Krankenhäusern stieg damit auf 434.

In Krems starben eine 88-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann, in Neunkirchen eine 93-Jährige und in Korneuburg ein 81-Jähriger. Aus St. Pölten wurde das Ableben zweier Männer, 86 und 91 Jahre alt, gemeldet.