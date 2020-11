Corona - Seit 63 Jahren zusammen: Mailänder Paar starb am selben Tag

Frau erlag dem Virus nur eine Stunde vor ihrem Mann

Zwei Mailänder Eheleute, die seit 63 Jahren verheiratet waren, sind am selben Tag am Coronavirus gestorben. Vincenzo Molino (83) und seine Frau Olga (82), die in Sesto San Giovanni bei Mailand lebten, wurden vergangene Woche ins Spital eingeliefert, nachdem sie am Coronavirus erkrankt waren. Die Frau starb nur eine Stunde vor ihrem Mann.

Obwohl beide Eheleute Fieber hatten, riet der Hausarzt dem Paar zunächst, sich nicht ins Spital einliefern zu lassen. Erst nachdem die Lage kritisch wurde, riefen Angehörige die Rettung und das Paar wurde ins Krankenhaus in Monza gebracht. Dort wurden die Senioren in getrennten Zimmern untergebracht, berichtete eine Enkelin der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" am Dienstag.

Vier Tage nach der Einlieferung starb Olga am Sonntag, obwohl ihr Zustand anfangs weniger besorgniserregend als jener ihres Mannes schien. Eine Stunde später erhielten die Angehörigen die Mitteilung, dass auch Vincenzo gestorben sei. "Meine Großeltern hatten am 26. September ihren 63. Hochzeitstag gefeiert und waren so glücklich. Sie waren sehr verbunden", erzählte die Enkelin.