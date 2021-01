Corona - Selbsttests für Kindergärtnerinnen und Betreuerinnen in OÖ

45.000 Antigen-Selbsttests bestellt - für 10.500 Mitarbeiterinnen

Das Land Oberösterreich hat rund 45.000 Antigen-Selbsttests für die 10.500 Mitarbeiterinnen in der Elementarpädagogik, sprich in Kindergärten, Krabbelstuben, Horten und als Tageseltern, bestellt. So sollen diese neben der wöchentlich verpflichtenden Antigen-Testung in den Teststraßen, um bei der Arbeit keine FFP2-Maske tragen zu müssen, eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung haben, teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Dienstag mit.

Das Land stelle den Elementarpädagoginnen "pro Woche einen Antigen-Selbsttest, analog der Tests, die vom Bund an die Schulen geliefert wurden, zur Verfügung", betonte Bildungsreferentin Haberlander. Die bereits bestellten Tests sollen ab kommender Woche ausgeliefert werden.

Zwar würden die Tests vom Gesundheitsministerium im Rahmen der Berufsgruppentestung nicht anerkannt, hieß es, doch sei die Möglichkeit zum Selbsttest ein zusätzliches Sicherheitsangebot für die in den Kindergärten, Krabbelstuben und Horten Tätigen. Das Angebot reiche vorerst für einen Monat, sollte darüber hinaus weiterhin Bedarf bestehen, werde man dieses fortführen.