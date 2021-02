Corona - Serbien schenkte Montenegro 2.000 Impfdosen

Zuvor wurden 8.000 Dosen nach Nordmazedonien geliefert

Der Impf-Musterknabe am Balkan, Serbien, verschenkt Corona-Impfungen an seine Nachbarländer. Nach Nordmazedonien hat die serbische Regierung nun auch Montenegro mit Impfstoff bedacht. 2.000 Dosen des russischen Vakzins Sputnik V wurden am Mittwochabend mit einem serbischen Regierungsflugzeug nach Podgorica gebracht und dort von der serbischen Regierungschefin Ana Brnabic persönlich an ihren montenegrinischen Amtskollegen Zdravko Krivokapic übergeben.

Vergangenes Wochenende hatte Serbien dem Nachbarland Nordmazedonien ein ähnliches Geschenk - damals ging es dabei um 8.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs - gemacht. Beide Westbalkanstaaten können nun mit den Impfungen beginnen. In Montenegro soll zunächst das medizinische Personal geimpft werden.

Das 600.000-Einwohnerland kämpft seit November mit anhaltend hohen Infektionszahlen. 916 Personen starben bisher nach offiziellen Angaben in Zusammenhang mit der Krankheit. Die 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut EU-Gesundheitsagentur ECDC bei über 1.000. In Serbien liegt die 14-Tage-Inzidenz bei 349. Das Land ist europaweit eines der Länder der höchsten Impfrate. Bisher wurden in dem 7-Millionen-Einwohner-Land bereits mehr als eine Million Impfungen gegen Covid-19 verabreicht.