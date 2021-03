Corona - Serbien verschärft erneut Maßnahmen fürs Wochenende

Die meisten Geschäfte müssen schließen

Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft Serbien für das zweite Wochenende in Folge die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Geschäfte, Gaststätten und Dienstleistungsbetriebe müssen von Samstag 12.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr schließen. Ausgenommen sind lediglich Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Tankstellen, beschloss der Krisenstab der Regierung am Freitag in Belgrad.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten - wenn auch mildere - Einschränkungen gegolten. Damals waren nur Gaststätten und Einkaufszentren von der Regelung betroffen. Sie durften an beiden Wochenendtagen bis jeweils 14.00 Uhr offenhalten. Seit mehreren Monaten dürfen Gaststätten in Serbien ihre Gäste bis 20.00 Uhr bedienen. Der Einzelhandel funktioniert ohne Einschränkungen.

In den vergangenen Wochen sind jedoch die Infektionszahlen deutlich gestiegen. Am Freitag verzeichneten die Behörden in dem Balkanland 4.071 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Am Freitag vor zwei Wochen waren es 2.518 gewesen. Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr starben in dem Land mit sieben Millionen Einwohnern 4.525 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion.